Пожилая россиянка развращала внука, пока отец снимал происходящее на телефон

30 октября 2025, 17:19

В Калининградской области бабушка развращала внука

Фото: Istock/demaerre

В Калининградской области возбудили уголовное дело против 75-летней женщины и её зятя. Их подозревают в насильственных действиях в отношении 11-летнего мальчика. Подробности сообщает «Клопс».