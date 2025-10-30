Пожилая россиянка развращала внука, пока отец снимал происходящее на телефон
В Калининградской области возбудили уголовное дело против 75-летней женщины и её зятя. Их подозревают в насильственных действиях в отношении 11-летнего мальчика. Подробности сообщает «Клопс».
Инцидент произошёл в квартире, где живёт ребёнок. Пенсионерка совершала противоправные действия, а отец мальчика в это время снимал происходящее на телефон. Пострадавший сам записал насилие на камеру ноутбука и отправил видео школьному психологу. После этого о ситуации узнали правоохранительные органы.
Сейчас фигуранты дела дают противоречивые показания. Мужчина утверждает, что инициатором была бабушка. Она же заявляет, что действовала по принуждению зятя. Суд отправил отца в СИЗО, а пожилую женщину оставил под домашним арестом. Мать ребёнка подала на развод и теперь живёт с сыном отдельно.
