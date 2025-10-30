В Ростовской области пресекли теракт в учреждении пенитенциарной системы
Силовики пресекли подготовку теракта и захват заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Согласно информации следствия, подозреваемый, будучи сторонником террористической организации, находясь в исправительном учреждении Ростовской области, в период с апреля по июль этого года разработал план захвата заложников. Правоохранительные органы установили, что ранее этот человек уже привлекался к ответственности за преступления аналогичного характера.
Злоумышленник, намеревавшийся совершить противоправные действия, задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с представителями регионального ГУФСИН. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
