Россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив её дома у приятеля
В Калининграде мужчина напал на свою возлюбленную и избил её табуреткой. По информации ГУ МВД России по региону, причиной нападения стала ревность.
Инцидент произошёл в квартире приятеля подозреваемого. Мужчина пришёл туда в гости и неожиданно обнаружил в помещении свою избранницу. Согласно предварительной информации, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он в приступе ревности начал избивать женщину.
Сначала агрессор наносил удары руками и ногами, а затем схватил табуретку и ударил избранницу по голове. Врачи доставили пострадавшую в больницу, где диагностировали у неё массивную черепно-мозговую травму и множественные переломы черепа.
Следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
