Россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив её дома у приятеля

30 октября 2025, 17:09

В Калининграде возбуждено уголовное дело об избиении женщины табуреткой

Фото: Istock/Marina_Skoropadskaya

В Калининграде мужчина напал на свою возлюбленную и избил её табуреткой. По информации ГУ МВД России по региону, причиной нападения стала ревность.