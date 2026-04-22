64-летний женатый доцент СПбГУ требовал, чтобы 24-летняя аспирантка называла его «Сир»: почему их роман закончился страшной трагедией?
Отношения 64-летнего преподавателя вуза Олега Соколова с 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко обернулись страшной трагедией. Однако даже в колонии историк-наполеоновед, убивший и расчленивший свою невесту, получает от поклонниц нежные письма. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Женские руки в рюкзакеВ ночь с 8 на 9 ноября 2020 года таксист заметил в Мойке мужчину и вызвал спасателей. Из воды вытащили петербургского историка Олега Соколова, а вместе с ним подняли на берег его рюкзак. Внутри оказались женские руки. Позднее следствие пришло к выводу, что мужчина убил Анастасию Ещенко.
Ведет себя образцовоИстория Соколова прогремела на всю страну. 25 декабря 2020 года суд приговорил его к 12,5 года лишения свободы: прокуратура требовала 15 лет, а защита просила не назначать больше восьми. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 6 на окраине Петербурга, в промышленной зоне Обухово. За бетонным забором круглые сутки гудят фуры, а внутри бывший доцент СПбГУ, как утверждают его адвокаты, ведет себя образцово: активно участвует в жизни колонии, работает библиотекарем, проводит для заключенных занятия по истории и не нарушает распорядок. В 2021 году он издал мемуары, в которых писал: «Ей нужно любой ценой получить удар по лицу», а также утверждал, что «погубил чистую возлюбленную, которую злые чары превратили в ведьму».
Письма от поклонницБывший преподаватель, как сообщается, может рассчитывать на хорошие рекомендации от администрации колонии. При этом ему по-прежнему пишут поклонницы. По слухам, с одной из них его связывали близкие отношения, однако до свадьбы дело так и не дошло. Сейчас специалисту по эпохе Наполеона 64 года. Он является кавалером ордена Почетного легиона — высшей государственной награды Франции. В академической среде его знали давно: ученый запомнился ярким, эксцентричным поведением. Он нередко появлялся в мундирах генералов времен Бонапарта и требовал, чтобы к нему обращались «Сир». Многие годы исследователь посвятил изучению Наполеона, этой теме были посвящены и его научные работы. Кроме того, он организовывал масштабные исторические реконструкции и руководил ими с почти полководческим размахом.
Первая любовьНастя, по словам знакомых, влюбилась в преподавателя уже в день первой лекции — это чувство называли ее первой по-настоящему сильной привязанностью. После занятия Соколов пригласил аспирантку к себе, а вскоре, уже после второй встречи, между ними завязались близкие отношения. Девушка признавалась, что всегда стеснялась горбинки на носу. Из-за этого она избегала вечеринок и прежде ни с кем не сближалась. Историка, как рассказывали, тронули ее скромность и искренность. Настя называла его Сиром, а он звал ее Изабель.
Поначалу влюбленные старались скрывать роман, однако очень скоро об их связи заговорили в вузе. Эта история быстро стала предметом обсуждения, тем более что все знали: Соколов был женат на учительнице гимназии Анне Кукушкиной, с которой воспитывал двоих детей. Спустя несколько лет его жена подала на развод. После этого преподаватель начал готовиться к свадьбе с Ещенко. К тому времени Настя уже жила вместе с ним. Сначала их отношения напоминали сказку: молодая аспирантка даже считала, что недостойна известного историка. В дневнике она писала, что мечтает об их общем будущем, считает себя недостаточно красивой для семейного счастья, но счастлива уже потому, что может каждый день видеть любимого. В 2019 году пара подала заявление в ЗАГС. Однако это спокойствие оказалось недолгим.
Постоянные конфликтыМежду ними начались постоянные конфликты. По словам Соколова, Настя не принимала его детей и оскорбляла их. Позже историк заподозрил невесту в измене. Он утверждал, что у нее появился другой мужчина и вместе они якобы хотели избавиться от него ради трехкомнатной квартиры на Мойке. Сама Анастасия говорила родителям об обратном. Она жаловалась, что жених изменяет ей с бывшей супругой. Родители девушки считают, что версия о неверности дочери стала частью защиты Соколова. По их мнению, так он пытался представить жертву в плохом свете и добиться более мягкого решения суда. Педагог утверждал, что не собирался убивать Ещенко. По его версии, трагедия произошла во время ссоры.
«Мы поссорились. Я хотел только припугнуть ее выстрелом у уха. Но она бросилась на меня с ножом. Я нажал на курок и попал в голову. Что было потом, не помню», — говорил он.
Страдания родныхАдвокат семьи Насти с этой версией не согласилась. Она считает, что доцент заранее задумал преступление. По ее мнению, россиянка устала от скандалов и ревности и решила уйти. Соколов, как полагает защитник, не смог это принять. Родные Ещенко до сих пор пытаются вернуться к нормальной жизни. Они вспоминают Анастасию как умную и целеустремленную девушку. Она отлично училась и свободно говорила на английском и французском языках.
Отец и мать знали о ее романе с преподавателем. Они не вмешивались, потому что надеялись: дочь действительно любит этого человека. Им было известно и о предложении руки и сердца. Но сама Анастасия, по словам близких, сомневалась в своем решении. 13 апреля 2019 года семья собиралась увидеться с ней. Эта встреча так и не состоялась. Позже родители встретили Соколова уже в зале суда.