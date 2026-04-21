Речной порт в Мьянме охвачен огнем, есть погибшие
В порту, расположенном на северо‑западе Мьянмы, вечером 20 апреля вспыхнул крупный пожар, в ходе которого погибли люди. Об этом сообщило турецкое издание AA.
В понедельник в результате охватившего порт пламени два человека погибли, ещё 11 получили ранения, среди техники были уничтожены 22 моторные лодки и два транспортных средства.
Власти и спасатели быстро отреагировали на происшествие. Были мобилизированы профессиональные машины и бригады пожарных. Однако пламя удалось потушить только следующим утром.
По информации издания AA, пожар мог начаться во время погрузки топлива, поскольку большое количество горючего на борту лодок усилило пламя и привело к взрывам.
Читайте также: