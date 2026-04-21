Девочка проглотила больше килограмма хурмы за один раз и попала в операционную
В Рязани врачи областной детской клинической больницы прооперировали 15-летнюю школьницу, которая проглотила больше килограмма хурмы за один раз.
Как сообщили в региональном Минздраве, девочка поступила с сильными болями в животе, тошнотой и отсутствием аппетита. Обследование показало, что в желудке у пациентки сформировался фитобезоар — плотное инородное тело размером около 20 сантиметров из растительных волокон, которое не может выйти или раствориться само.
Хирурги провели операцию и удалили опасный комок. Сейчас состояние подростка стабильное, ее уже выписали домой на амбулаторное лечение.
Ранее российский хирург оставил салфетку в теле пациентки, женщина не выжила.
