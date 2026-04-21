Юноша приехал с Урала в Петербург, чтобы поджечь поезд по заданию куратора
В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего уроженца Свердловской области по подозрению в поджоге электрички.
Как сообщили в пресс-службе ведомства по Северо-Западному федеральному округу, молодой человек приехал в город по заданию неизвестного куратора из мессенджера, который поручил ему поджечь поезд. Злоумышленник успел совершить поджог агрегата вибропогружения свайных фундаментов на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Витебский», используя легковоспламеняющуюся жидкость.
По оперативным данным, фигурант также планировал провести аналогичные акции в Петрозаводске, однако его задержали благодаря совместным действиям транспортной полиции и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
