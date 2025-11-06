Адвокат рассказал, какие последствия ждут сотрудников кинотеатра Абакана после ожогов глаз зрителей

06 ноября 2025, 12:57

Адвокат Воропаев: последствия для кинотеатра в Абакане будут серьезными

Фото: iStock/LeMusique

В Абакане продолжают разбираться в неприятном происшествии, которое омрачило поход в кино целой группе зрителей. Во время сеанса в зале работала бактерицидная лампа, и несколько человек, среди которых были дети, получили ожоги сетчатки глаза. Детали устанавливаются следствием.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас в рамках уголовного дела следствие будет выявлять конкретных виновных сотрудников, чьи действия или бездействие привели к происшествию. Предварительно вина лежит на кинотеатре как на юридическом лице, которое оказывало услугу.





«Непосредственный виновник — сотрудник кинотеатра, который включил бактерицидную лампу при наличии людей в зале. Это грубейшее нарушение правил эксплуатации таких устройств. Ответственное лицо — руководство кинотеатра (директор, управляющий), которое несет ответственность за недостаточное обучение персонала правилам безопасности, отсутствие технических средств защиты (например, блокировок, которые не позволяют включить лампу при незапертой двери или при срабатывании датчиков движения). Халатную организацию рабочих процессов», — объяснил он.

Уголовно-правовые последствия: крупный штраф для юридического лица. Возможное приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Если будет доказано, что вред здоровью причинен по неосторожности, но повлек тяжкие последствия (зависит от заключения экспертизы), ответственность для виновных сотрудников или руководителя ужесточится.

Административные последствия: проверка Роспотребнадзора и Государственной инспекции труда. Вероятны крупные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и правил охраны труда.

Гражданско-правовые последствия: кинотеатр будет обязан компенсировать весь материальный и моральный вред пострадавшим.

Репутационные последствия: новость уже получила широкий резонанс. Кинотеатру будет крайне сложно восстановить доверие аудитории, особенно семей с детьми.

«Физические страдания (боль в глазах, светобоязнь) и нравственные переживания (страх потери зрения, испуг у детей, стресс) подлежат денежной компенсации. Размер определяется судом и может быть весьма значительным, особенно для детей», — сказал он.

«Следует подать гражданский иск в рамках уголовного дела. Это самый эффективный способ, так как доказывание вины кинотеатра будет осуществлять следствие, а пострадавшим останется лишь обосновать размер требуемых компенсаций», — резюмировал собеседник.