Стало известно, какой диагноз поставили пострадавшим после просмотра кино в Абакане
У пострадавших после просмотра кино в Абакане диагностировали фотоофтальмию
Врачи диагностировали у пострадавших после просмотра фильма в кинотеатре Абакана фотоофтальмию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, инцидент произошел 3 ноября в кинотеатре «Наутилус». Посетители рассказали, что глаза начали сильно болеть через несколько часов после просмотра. По последним данным, пострадали 33 человека, из них 19 детей.
«Среди пострадавших 20 детей. Все пациенты отпущены домой. Предварительно, поражение глаз они получили из-за инфракрасного излучения», — уточнил собеседник издания.
В свою очередь мать одного из пострадавших детей рассказала RT, что дети получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы.
Она отметила, что сейчас её ребёнок чувствует себя уже лучше. Для лечения глаз им назначили капли и мази.