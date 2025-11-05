Стало известно, какой диагноз поставили пострадавшим после просмотра кино в Абакане

05 ноября 2025, 16:23

У пострадавших после просмотра кино в Абакане диагностировали фотоофтальмию

Фото: iStock/Prostock-Studio

Врачи диагностировали у пострадавших после просмотра фильма в кинотеатре Абакана фотоофтальмию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.





Напомним, инцидент произошел 3 ноября в кинотеатре «Наутилус». Посетители рассказали, что глаза начали сильно болеть через несколько часов после просмотра. ​По последним данным, пострадали 33 человека, из них 19 детей.





«Среди пострадавших 20 детей. Все пациенты отпущены домой. Предварительно, поражение глаз они получили из-за инфракрасного излучения», — уточнил собеседник издания.