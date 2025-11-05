Выросло число посетителей кинотеатра, которые получили ожоги глаз

05 ноября 2025, 16:10

Число получивших ожоги глаз в кинотеатре Абакана выросло до 33

Фото: iStock/igoriss

Число пострадавших при посещении кинотеатра в Абакане выросло до 33. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Хакасии.





Ранее телеграм-канал SHOT писал, что после сеанса на ожоги сетчатки пожаловались 32 человека. Их доставили в местную офтальмологическую больницу.

«Пострадавших, обратившихся в медучреждения — 33 человека, из них 19 детей», — передает ведомство.