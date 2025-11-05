Выросло число посетителей кинотеатра, которые получили ожоги глаз
Число пострадавших при посещении кинотеатра в Абакане выросло до 33. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Хакасии.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что после сеанса на ожоги сетчатки пожаловались 32 человека. Их доставили в местную офтальмологическую больницу.
«Пострадавших, обратившихся в медучреждения — 33 человека, из них 19 детей», — передает ведомство.Напомним, инцидент произошел 3 ноября в кинотеатре «Наутилус». Его причиной могла стать невнимательность сотрудника — предполагается, что он не выключил бактерицидные лампы перед сеансом. Из-за этого несколько посетителей, находившихся в зале, получили ожоги сетчатки.
По их словам, глаза начали сильно болеть через несколько часов после просмотра. Всем оказали медпомощь, угрозы потери зрения нет. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.