В Кургане задержали двух подростков за поджог релейного шкафа на ж/д

Фото: istockphoto/blinow61

В Кургане задержали двух подростков, которые за денежное вознаграждение от неизвестного подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.



По данным ведомства, в переписке в Telegram подростки согласились наносить повреждения и уничтожать чужое имущество. При совместных оперативно‑разыскных мероприятиях с Курганским линейным отделом МВД на транспорте установили, что объект располагался в микрорайоне Заозёрный.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о терроризме. В отношении задержанных избрали меру пресечения, связанную с изоляцией от общества, уточняет УФСБ.

По данным МВД, речь идёт о подростках 16 и 15 лет. Инцидент не повлиял на работу железнодорожного транспорта и не вызвал задержек поездов.

Никита Кротов

