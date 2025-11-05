В Кургане задержали двух подростков за поджог релейного шкафа на ж/д

05 ноября 2025, 14:36

Фото: istockphoto/blinow61

В Кургане задержали двух подростков, которые за денежное вознаграждение от неизвестного подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.