Алкоголичка оставила своего ребенка знакомой и сбежала: как сложилась судьба брошенной девочки и за что могут посадить ее мать?
Недавно общественность повергла в шок история Регины Ханануевой из Новосибирска. Женщина взяла на воспитание восьмилетнюю дочь своей знакомой-алкоголички, которая впоследствии исчезла и перестала выходить с девочкой на контакт. Мать ребенка намерена отстоять право на воспитание дочери. О подробностях скандальной истории — в материале «Радио 1».
История выпуска
Регина Ханануева оказала помощь своей знакомой Елене Барбук из Алтайского края. Женщина обратилась за поддержкой, так как у неё сложились трудные отношения с матерью, и из-за этого ей негде было жить. Регина предоставила ей кров. Через четыре месяца Барбук привезла к Ханануевой свою дочь Ульяну. Сначала всё шло хорошо, но со временем Елена стала злоупотреблять алкоголем, часто отсутствовала и оставляла ребёнка на попечение Регины. Однажды она ушла на работу на сутки и не вернулась.
На момент эфира программы «Мужское / Женское» девочка уже жила с семьей Ханануевых, посещала первый класс и фактически воспитывалась в чужой семье. Регина сказала, что взяла на себя полную ответственность за ребёнка и намерена добиваться лишения Елены Барбук родительских прав, чтобы обеспечить девочке стабильность и защиту.
Позиция Регины Ханануевой
Регина Ханануева заявила, что у Елены Барбук есть четверо детей: 15-летняя Валерия, 13-летняя Арина, 8-летняя Ульяна и четырёхлетний Егор. Все они появились на свет от разных отцов и живут в других семьях, не находясь с матерью. По словам женщины, Елена Барбук страдает алкогольной зависимостью, часто покидает дом, оставляя детей на попечение своей матери. Регина отметила, что после того, как Елена передала ей свою дочь, она не поддерживает с ней никаких контактов.
Муж Регины Виктор Ханануев поделился информацией о том, что Елена призналась ему в отсутствии у неё материнского инстинкта. Он также отметил, что за период совместного проживания Барбук с дочерью в их доме, она неоднократно исчезала на несколько дней. Примечательно, что Елена регулярно употребляет алкоголь вместе со своей матерью, у которой находятся её дети.
Органы опеки, прибывшие проверить условия жизни Ульяны, столкнулись с ложью со стороны Регины Ханануевой. Она утверждала, что девочка находится под присмотром матери, которая уехала на заработки. Этот обман был направлен на то, чтобы уберечь девочку от попадания в детский дом.
Мнение Елены Барбук
Елена Барбук сообщила, что её старшая дочь Валерия проживает с ней, тогда как Арина и Егор находятся у родственников своих отцов. Младшего сына она не видела уже более двух лет. На вопросы ведущих телепрограммы «Мужское / Женское» о причинах, по которым дети не живут с матерью, Барбук не смогла дать однозначного ответа. Она также подчеркнула, что намерена забрать дочь Ульяну у Регины Хануевой и возвратиться домой к матери.
Мать Елены Барбук, Надежда Павловна, утверждает, что после того как Елена заблокировала банковскую карту, на которую Ханануевой поступали детские пособия на Ульяну, Регина инициировала процедуру лишения матери родительских прав.
Правда от брошенной девочки и позиция экспертов
Эксперты студии рекомендовали Елене срочно оформить доверенность на ребёнка в пользу Регины Ханануевой, чтобы девочка могла расти в благоприятных условиях, а не под опекой матери-алкоголички. Пострадавшая Ульяна, в свою очередь, выразила желание продолжать жить с Региной и Виктором, так как чувствует себя с ними комфортно.