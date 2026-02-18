В Новосибирске бабушке выплатили пенсию купюрами «Банка Приколов»
В Новосибирске 84-летней женщине выплатили пенсию купюрами «Банка Приколов». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в почтовом отделении на улице Фасадной. Пенсионерка получила 41 тысячу рублей и не стала проверять их сразу. Дома её 24-летняя внучка обнаружила, что некоторые купюры были сувенирными, с надписью «Банк Приколов».
Семья решила снять видео при получении пенсии, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В следующем месяце женщина снова пришла за выплатой. После выхода из отделения бабушка и внучка пересчитали деньги и обнаружили недостачу в 20 тысяч рублей.
Они сразу же вернулись в отделение. Недостающие средства были найдены при пересчете кассы. Сотрудники объяснили произошедшее ошибкой при подсчёте.
После второго случая внучка пострадавшей обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
