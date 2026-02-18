В Новосибирске бабушке выплатили пенсию купюрами «Банка Приколов»

18 февраля 2026, 10:46

Baza: в Новосибирске бабушке выплатили пенсию фальшивыми купюрами

Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

В Новосибирске 84-летней женщине выплатили пенсию купюрами «Банка Приколов». Об этом пишет Telegram-канал Baza.