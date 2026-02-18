Контрабанду ювелирных изделий на 18,5 млн рублей пресекли внуковские таможенники

18 февраля 2026, 10:59

Фото: пресс-служба ФТС России

Внуковские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 18,5 млн рублей. Незадекларированные товары нашли в багаже 33-летней гражданки Азербайджана, прибывшей из Дубая. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.