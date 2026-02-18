Контрабанду ювелирных изделий на 18,5 млн рублей пресекли внуковские таможенники
Внуковские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 18,5 млн рублей. Незадекларированные товары нашли в багаже 33-летней гражданки Азербайджана, прибывшей из Дубая. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Женщину остановили на «зелёном» коридоре в ходе выборочного контроля. В ее чемодане инспекторы нашли пять колец из белого металла с инкрустацией драгоценными камнями.
Эксперты выяснили, что изделия изготовлены из сплавов золота и платины высокой пробы (750 и 950 соответственно) и украшены бриллиантами. Найденные кольца изъяли.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров). Согласно этой статье, нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей.
