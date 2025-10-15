Аллерголог объяснила, почему у петербургской школьницы начала слезать кожа от вейпа

15 октября 2025, 12:35

Аллерголог Лапа: у девочки слезла кожа после вейпа из-за атопического дерматита

Фото: Istock/charinporn thayot

В Санкт-Петербурге 15-летняя девочка купила в переходе жидкость для электронной сигарты и курила её весь день. К вечеру у неё появилась сыпь, боль в горле и симптомы удушения, а от каждого прикосновения её кожа начинала слезать и покрывалась волдырями.





Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что у девочки тяжелая форма атопического дерматита, и вполне реальна подобная гиперреакция на электронную сигарету.





«Проявление при отёке Квинке, который описывается, является секундным делом. Ничего удивительного нет. Просто девочка, которой не разрешали нигде покупать эти сигареты, купила их в переходе и поэтому сама понесла ответственность за свое здоровье», — объяснила аллерголог.