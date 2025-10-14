«Плюет в лицо и рвет волосы»: Девятиклассница устроила систематический буллинг детей в Приморье
В приморской школе ученица девятого класса систематически избивает других детей. Четырнадцатилетняя школьница из поселка Пластун Тернейского района применяет физическое насилие как к мальчикам, так и к девочкам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя видео драк.
Ученица девятого класса бьет не только одноклассников и ровесников. Она также плюет в лица младшим школьникам, раздает пощечины другим девочкам и вырывает у них волосы. Более того, она участвует в «стрелках», где опрокидывает парней.
Повлиять на агрессивную школьницу легкими методами не удается. Она никого не слушает.
В материале указывается, что прокуратура начала проверку деятельности образовательного учреждения в связи с жалобами на поведение девочки-подростка.
