«Плюет в лицо и рвет волосы»: Девятиклассница устроила систематический буллинг детей в Приморье

14 октября 2025, 04:04

Amur Mash: 14-летняя девятиклассница избивает мальчишек и девчонок в приморской школе

Фото: iStock/Moore Media

В приморской школе ученица девятого класса систематически избивает других детей. Четырнадцатилетняя школьница из поселка Пластун Тернейского района применяет физическое насилие как к мальчикам, так и к девочкам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя видео драк.