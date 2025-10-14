В Петербурге девочка попала в реанимацию с ожогами после вейпа из перехода
В Санкт-Петербурге 15-летняя девушка оказалась в реанимации с тяжелым токсическим некролизом после того, как покурила новую жидкость для вейпа, купленную в переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам пострадавшей, она парила весь день, а вечером у нее начали появляться сильные аллергические реакции: сначала лицо, шея и грудь покрылись сыпью, затем возникла сильная боль в горле и ротовой полости, а девочка стала задыхаться.
От каждого прикосновения у подростка слезала кожа, тело покрылось кровоточащими волдырями. Скорая помощь подключила девушку к аппарату искусственной вентиляции легких и доставила в больницу. В реанимации у пациентки диагностировали токсический некролиз — тяжелое состояние, при котором требуется пластическая операция для восстановления кожи.
Эксперты предупреждают, что подобные реакции на вейпы встречаются у 10–15% парильщиков. В составе жиж для вейпов часто содержатся вредные вещества — пропиленгликоль, вызывающий аллергию; глицерин, провоцирующий сыпь; а также ароматизаторы и никотин, способные вызывать зависимость. Пользователям стоит быть особенно осторожными с покупкой и использованием подобных продуктов, особенно с неизвестных точек продаж.
