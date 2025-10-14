В Петербурге девочка попала в реанимацию с ожогами после вейпа из перехода

14 октября 2025, 14:46

Фото: iStock/sudok1

В Санкт-Петербурге 15-летняя девушка оказалась в реанимации с тяжелым токсическим некролизом после того, как покурила новую жидкость для вейпа, купленную в переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.