Россиянам назвали самые опасные осенние аллергены
Аллерголог Логина: плесневые грибы являются активным аллергеном
Плесневые грибы и пыльца сорных трав могут спровоцировать аллергию в конце лета и осенью. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
По её словам, для аллергиков опасность представляет пыльца многочисленных сорных трав, которая способна долго сохраняться на поверхности земли и крышах при отсутствии осадков.
«Но основным и очень активным аллергеном осенью становятся плесневые грибы. Достаточно теплая и влажная погода, обилие опавшей листвы, в которой они размножаются, провоцируют резкий подъем уровня содержания аллергена в атмосфере», — отметила Логина в беседе с «Москвой 24».
Такая аллергия сопровождается проявляется в виде насморка и заложенности носа, кашля и приступов бронхиальной астмы. При появлении подобных симптомов врач посоветовала обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование. Она также призвала тщательно мыть все фрукты и сократить прогулки в местах, где много опавшей листвы.
При этом опавшие листья опасны не только для аллергиков, но и для автомобилей. Об этом предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
«Листья способны забиваться в соты радиатора двигателя и коробки передач, существенно ухудшая охлаждение этих узлов. Попадая на воздухозаборник климатической системы, листья перекрывают поток воздуха и забивают салонный фильтр», — рассказал эксперт RT.
Он также добавил, что листья могут попадать в дренажную систему под лобовым стеклом и даже на выхлопную систему и катализатор, что может вызвать задымление и пожар. Кроме того, опавшая листва ухудшает сцепление с дорогой, заключил Ладушкин.