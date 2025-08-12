Россиянам назвали самые опасные осенние аллергены

12 августа 2025, 17:40

Аллерголог Логина: плесневые грибы являются активным аллергеном

Фото: iStock/CentralITAlliance

Плесневые грибы и пыльца сорных трав могут спровоцировать аллергию в конце лета и осенью. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.





По её словам, для аллергиков опасность представляет пыльца многочисленных сорных трав, которая способна долго сохраняться на поверхности земли и крышах при отсутствии осадков.





«Но основным и очень активным аллергеном осенью становятся плесневые грибы. Достаточно теплая и влажная погода, обилие опавшей листвы, в которой они размножаются, провоцируют резкий подъем уровня содержания аллергена в атмосфере», — отметила Логина в беседе с «Москвой 24».

