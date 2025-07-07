Анестезиолог назвала причины комы четырехлетнего мальчика на кресле стоматолога

07 июля 2025, 18:40

Анестезиолог Софи: кома мальчика в стоматологии могла быть по трем причинам

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Четырёхлетний мальчик впал в кому из-за наркоза в стоматологии. Ребенку ввели дозу, после чего ему стало плохо. Из стоматологии мальчика в тяжёлом состоянии госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Одинцовская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.





Врач-анестезиолог, реаниматолог Светлана Софи в беседе с «Радио 1» заявила, что причин острой реакции детского организма на ввдение наркоза может быть несколько.





Злокачественная гипертермия — острое жизнеугрожающее состояние, при котором у генетически предрасположенных людей нарушается обмен кальция. Это приводит к электролитным нарушениям, разрушению мышечной ткани, сильному повышению температуры тела (39–42°С) и другим расстройствам, ведущим к полиорганной недостаточности и летальному исходу. Введение антидота-дентролена может помочь, но не всегда. Аллергическая реакция: родители могли просто об этом не знать, и это тоже предсказать невозможно. Заброс из желудка в легкие: если ребенок поел перед наркозом.

«Список анализов и обследований есть в клинических рекомендациях. Если ребенок наблюдается у специалистов, то от них обязательно необходимо заключение. Однако так как мы не обладаем полной информацией о произошедшем, сложно судить и делать выводы», — подчеркнула специалист.