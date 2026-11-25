«Баба да баба, чего её спрашивать»: тридцать лет нападал на женщин и жил обычной жизнью. Как поймали тулунского маньяка и почему не осудили?
В Тулуне Иркутской области почти 30 лет искали мужчину, нападавшего на женщин. Потерпевшие запомнили его приметы: крупное телосложение, запах солярки и алкоголя. Преступником оказался местный житель Анатолий Жилин. В 2021 году суд приговорил его к 24 годам колонии. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как тулунский маньяк нападал на женщинПервые нападения начались в Тулуне в 1991 году. Преступник угрожал женщинам ножом, уводил их в безлюдные места, избивал и насиловал. После этого он забирал ценные вещи и уходил. Среди потерпевших оказались россиянки разного возраста. Самой юной жертве исполнилось 13 лет. Одна из пострадавших ждала ребенка и после нападения потеряла его. Две женщины погибли. Одну из них преступник убил ножом, другую задушил. Позже он утверждал, что сделал это случайно.
«Баба да баба, чего её спрашивать», — так он говорил на допросах о своих жертвах.
Почему преступника долго не могли найтиПравоохранители не сразу объединили заявления о нападениях в одно дело. Некоторые пострадавшие не обращались в полицию: они опасались, что о случившемся узнают близкие. Показания женщин помогли составить фотороботы, но приметы различались. Одни запомнили шрам на переносице нападавшего, другие говорили об усах и кепке. При этом потерпевшие описывали мужчину с большим животом и отмечали запах солярки и спиртного. В январе 2018 года следователи объединили дела о нападениях. Поисками занялись сотрудники, ранее работавшие над делом ангарского маньяка Михаила Попкова.
Кто такой Анатолий ЖилинАнатолий Жилин вырос в семье, где, по словам знакомых, отец злоупотреблял алкоголем и жестоко обращался с близкими. Первую судимость он получил еще в восьмом классе — за кражу. Затем пошел в армию, но вскоре получил новый срок за аналогичное преступление.
В 1991 году Жилин вернулся в Тулун. Позже он женился, в семье родились двое сыновей. Его жена работала завучем в школе. Сам Жилин больше десяти лет трудился бульдозеристом на угольном разрезе, затем остался без работы. Соседи отзывались о нем как о добром и отзывчивом человеке и не верили в его причастность к преступлениям.