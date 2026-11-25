25 ноября 2026, 04:31

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Тулуне Иркутской области почти 30 лет искали мужчину, нападавшего на женщин. Потерпевшие запомнили его приметы: крупное телосложение, запах солярки и алкоголя. Преступником оказался местный житель Анатолий Жилин. В 2021 году суд приговорил его к 24 годам колонии. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как тулунский маньяк нападал на женщин Почему преступника долго не могли найти Кто такой Анатолий Жилин Как поймали тулунского маньяка Какой срок получил Анатолий Жилин

Как тулунский маньяк нападал на женщин

«Баба да баба, чего её спрашивать», — так он говорил на допросах о своих жертвах.

Почему преступника долго не могли найти

Фото: iStock/Diy13

Кто такой Анатолий Жилин

Как поймали тулунского маньяка

Какой срок получил Анатолий Жилин