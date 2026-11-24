Раскрыт виновник трагедии с основателями «Четырех лап»
Микроавтобусом, в котором погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины, управлял чилиец с непогашенной судимостью за пьяную езду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, виновником смертельного ДТП стал 62-летний Анхель Клаудио Сильва Андраде, который выехал на встречную полосу. Следователи выявили нарушения и со стороны транспортной компании, перевозившей российских туристов. Там знали о судимости водителя, но все равно допустили его к работе. Сейчас мужчина находится под арестом, а второму участнику аварии — водителю грузовика, который находился под наркотиками, — запретили покидать регион.
В день трагедии супруги Цыпины ехали из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес. Вместе с другими туристами и местным гидом они отправились смотреть достопримечательности Патагонии. Травмы в ДТП получили еще два россиянина.
Пострадавшие рассказали, что еще до аварии водитель выполнял хаотичные маневры и выглядел уставшим. Он ехал один, без напарника. Один из пассажиров несколько раз спрашивал мужчину о самочувствии, но тот уверял, что с ним все в порядке. Следственная группа пришла к выводу, что к происшествию привело плохое физическое состояние водителя, у которого наблюдалась сонливость и переутомление.
Напомним, Цыпины погибли в ДТП на трассе в регионе Магальянес. Супруги отправились в Чили отмечать 67-й день рождения Марины. Родственники пока не могут вернуть их тела в Россию из-за расследования.
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