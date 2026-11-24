24 ноября 2026, 15:28

Микроавтобусом с погибшими основателями «Четырех лап» управлял судимый чилиец

Фото: iStock/conejota

Микроавтобусом, в котором погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины, управлял чилиец с непогашенной судимостью за пьяную езду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.