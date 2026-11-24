24 ноября 2026, 15:28

Фото: Istock/Jievani Weerasinghe

В городе Щёкино полицейские задержали 38-летнюю местную жительницу за попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.