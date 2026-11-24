Под Тулой полицейские задержали женщину с 1,1 кг синтетических наркотиков
В городе Щёкино полицейские задержали 38-летнюю местную жительницу за попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По информации ведомства, женщина планировала распространять запрещённые вещества бесконтактным способом — через тайники-закладки. Оперативники остановили её у подъезда дома на улице Емельянова.
Во время личного досмотра у задержанной полицейские нашли пакет с порошкообразным веществом, мобильный телефон и деньги. При обследовании квартиры в сейфе правоохранители обнаружили ещё один пакет с неизвестным содержимым.
Экспертиза показала, что изъятый белый порошок представляет собой синтетическую наркотическую смесь — производное N-метилэфедрона (α-PVP), общим весом более 1 100 граммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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