24 ноября 2026, 15:44

Житель Бердска задушил жену бюстгальтером на даче и получил 8 лет колонии

Фото: iStock/appyNati

Суд отправил 55-летнего жителя Бердска в колонию строгого режима за убийство жены на даче — орудием преступления стал бюстгальтер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».