Россиянин убил жену с помощью бюстгальтера
Суд отправил 55-летнего жителя Бердска в колонию строгого режима за убийство жены на даче — орудием преступления стал бюстгальтер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, все произошло в дневное время в сентябре в одном из СНТ. Супруги находились в дачном домике, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина начал душить жену бюстгальтером, и полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.
На суде сибиряк признал вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным по статье 105 УК («Убийство»), назначив наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
Ранее сообщалось, что житель Тюменской области, подозреваемый в убийстве супруги, сам показал правоохранителям место, где спрятал тело женщины.
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