Сказал, что упала со стула, а сам бросил умирать на улице: родственники добились эксгумации тела, чтобы доказать убийство. Подробности
63-летняя Надежда Хребко жила одна в собственном доме в станице Каневской. Дети выросли и давно обзавелись своими семьями, а в ноябре 2024 года у женщины погиб сын. Несмотря на то, что дочь жила по соседству и старалась быть рядом, чувство одиночества не отпускало, это и стало одним из звеньев последующей трагедии. Подробности о случившемся читайте в материале «Радио 1».
Страдала от одиночества, но отказывалась жить с семьёй
Надежда отказывалась переезжать к детям, объясняя это просто: дом был крепкий и родной, а бессонные ночи, по её словам, могли бы мешать близким.
«Она не хотела к нам переезжать. У нее хороший, добротный дом. Говорила, что по ночам мучает бессонница, не может спать, будет нам мешать. Мы общались каждый день, я ей продукты привозила, поддерживала, как могла», — рассказала «КП»-Кубань» дочь женщины Наталья.
Неизвестный «друг»
Именно в этот непростой период в жизни Надежды появился 45-летний Евгений (имя изменено — прим. ред.). Мужчина был почти на 20 лет младше, имел криминальное прошлое, почти не работал и злоупотреблял алкоголем. О его визитах к матери Наталья узнала не сразу — сначала от соседей.
«Я узнала, что он ходит к матери от соседей, сама она не признавалась. Она говорила, что они просто дружат, ей жалко его, у него сгорел дом, хотела его поддержать… Но потом он постепенно подсадил ее на бутылку. Нет, она сильно не пила, видимо, за компанию могла выпить пива, но все было в меру», — вспоминает дочь.
Ночь, которая стала последней
В начале декабря 2025 года жизнь Надежды оборвалась. Евгений отправился в гости к знакомому, где за выпивкой собралась компания. Позже к застолью присоединилась и Надежда — по всей видимости, мужчина позвал её сам. Что именно произошло за столом, доподлинно неизвестно.
Известно лишь, что Евгений набросился на женщину, начал избивать, а затем вытащил её во двор и оставил там в одном халате.
«Все это зафиксировала соседская камера. Он за ноги выносит маму на улицу, а потом оставляет. Потом он говорил, что ей стало плохо, хотел ее привести в чувство», – рассказала дочь погибшей.
Надежда пролежала во дворе всю ночь. Гости разошлись, хозяин дома ушёл на работу. Вернувшись, он обнаружил, что женщина мертва.
Версия, показавшаяся родным странной
На место вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не смогли помочь. Первичная судмедэкспертиза не выявила криминального следа в смерти женщины. Надежду похоронили, однако её дочь с самого начала не поверила в версию о несчастном случае.
«Он говорил, что она упала со стула, ударилась и получила травму. Я стала разбираться. В доме, где все произошло, не нашли ее верхнюю одежду, личных вещей – как она могла прийти к ним в халате зимой? Было ощущение, что кто-то заметал следы. Потом нашлось видео. Да и на лице у мамы были синяки, которые вызывали подозрения», — говорит Наталья.
Экспертиза изменила всё
Женщина обратилась за помощью к адвокату и настояла на эксгумации тела матери и повторной экспертизе.
«Родственники погибшей были не согласны с выводами предыдущей экспертизы, полагая, что смерть наступила в результате причиненных ей телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью. Они обратились ко мне за юридической помощью. Были взяты образцы тканей. Характер травм указывал на то, что они получены неоднократно, такого не было бы, если бы женщина просто упала со стула», — рассказала «КП»-Кубань» адвокат Юлия Луценко.
Следствие вновь взялось за дело. Все следы привели к Евгению.
Тюремный срок за схожее преступление
В конце января в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Евгения задержали.
По словам дочери погибшей, это не первое подобное преступление в его биографии.
«Он уже отсидел 7 лет по такой же статье, тоже забил женщину до смерти. Но был выпущен по УДО. И вот опять совершил такое же преступление. Я хочу, чтобы он был наказан по всей строгости закона», — говорит Наталья.
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.