Сказал, что упала со стула, а сам бросил умирать на улице: родственники добились эксгумации тела, чтобы доказать убийство. Подробности

06 февраля 2026, 04:58

Фото: iStock/aradaphotography

63-летняя Надежда Хребко жила одна в собственном доме в станице Каневской. Дети выросли и давно обзавелись своими семьями, а в ноябре 2024 года у женщины погиб сын. Несмотря на то, что дочь жила по соседству и старалась быть рядом, чувство одиночества не отпускало, это и стало одним из звеньев последующей трагедии. Подробности о случившемся читайте в материале «Радио 1».





Содержание Страдала от одиночества, но отказывалась жить с семьёй Неизвестный «друг» Ночь, которая стала последней Версия, показавшаяся родным странной Экспертиза изменила всё Тюремный срок за схожее преступление

Страдала от одиночества, но отказывалась жить с семьёй

«Она не хотела к нам переезжать. У нее хороший, добротный дом. Говорила, что по ночам мучает бессонница, не может спать, будет нам мешать. Мы общались каждый день, я ей продукты привозила, поддерживала, как могла», — рассказала «КП»-Кубань» дочь женщины Наталья.

Неизвестный «друг»

«Я узнала, что он ходит к матери от соседей, сама она не признавалась. Она говорила, что они просто дружат, ей жалко его, у него сгорел дом, хотела его поддержать… Но потом он постепенно подсадил ее на бутылку. Нет, она сильно не пила, видимо, за компанию могла выпить пива, но все было в меру», — вспоминает дочь.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Ночь, которая стала последней

«Все это зафиксировала соседская камера. Он за ноги выносит маму на улицу, а потом оставляет. Потом он говорил, что ей стало плохо, хотел ее привести в чувство», – рассказала дочь погибшей.

Версия, показавшаяся родным странной

«Он говорил, что она упала со стула, ударилась и получила травму. Я стала разбираться. В доме, где все произошло, не нашли ее верхнюю одежду, личных вещей – как она могла прийти к ним в халате зимой? Было ощущение, что кто-то заметал следы. Потом нашлось видео. Да и на лице у мамы были синяки, которые вызывали подозрения», — говорит Наталья.

Фото: iStock/David_Bokuchava

Экспертиза изменила всё

«Родственники погибшей были не согласны с выводами предыдущей экспертизы, полагая, что смерть наступила в результате причиненных ей телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью. Они обратились ко мне за юридической помощью. Были взяты образцы тканей. Характер травм указывал на то, что они получены неоднократно, такого не было бы, если бы женщина просто упала со стула», — рассказала «КП»-Кубань» адвокат Юлия Луценко.

Тюремный срок за схожее преступление

«Он уже отсидел 7 лет по такой же статье, тоже забил женщину до смерти. Но был выпущен по УДО. И вот опять совершил такое же преступление. Я хочу, чтобы он был наказан по всей строгости закона», — говорит Наталья.