«Вы девственницы? Мы это исправим»: банда раздела и пытала школьниц на адской автомойке на Урале. Подробности

В Свердловской области четырёх девушек подвергли страшным пыткам на адской автомойке. Группа парней поставила их на колени, раздела до нижнего белья, облила ледяной водой и избила. Всё произошедшее мучители снимали на видео, которое появилось в распоряжении правоохранительных органов, что позволило найти виновников и наказать их по всей строгости закона. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».





«Вы девственницы? Мы это исправим»

«Давид «подкатывал» к Даше, она не отвечала взаимностью, но он был очень настойчив, постоянно ей звонил. 2 января Карина вступилась за подругу, взяла трубку и в грубой форме сказала, чтобы он от неё отстал», – рассказывала мама Карины.

«Давид угрожал нам, говорил: «Мне стоит сделать один звонок, приедет 30 борцов, побьют вас, будете валяться и плеваться кровью». Спрашивал, девственницы ли мы, а когда мы ответили «да», добавил: «Ничего, сегодня мы это исправим», – вспоминала события того дня Марина.

Пытали, а потом развезли по домам

«Карину и Дашу раздели, поставили на колени и полтора часа издевались над ними. Нам сказали: «Смотрите. Вы будете следующими». Нам не давали сбежать и позвать на помощь. После пыток Давид подошёл к нам и сказал: «Вот что бывает, если с нами плохо разговаривать. А если кому-нибудь об этом расскажете, убьем ваших родителей», – делилась Марина.

Расследование дела

Что будет дальше?