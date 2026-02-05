«Вы девственницы? Мы это исправим»: банда раздела и пытала школьниц на адской автомойке на Урале. Подробности
В Свердловской области четырёх девушек подвергли страшным пыткам на адской автомойке. Группа парней поставила их на колени, раздела до нижнего белья, облила ледяной водой и избила. Всё произошедшее мучители снимали на видео, которое появилось в распоряжении правоохранительных органов, что позволило найти виновников и наказать их по всей строгости закона. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
«Вы девственницы? Мы это исправим»
Всё произошло 3 января 2025 года в Каменске-Уральском. Девушки, ставшие жертвами жестоких пыток, рассказали, что 21-летний местный житель Давид Анашкин подговорил знакомых отомстить 17-летней Даше (все имена в тексте изменены – прим. ред.) и 18-летней Карине, с которыми поссорился накануне.
«Давид «подкатывал» к Даше, она не отвечала взаимностью, но он был очень настойчив, постоянно ей звонил. 2 января Карина вступилась за подругу, взяла трубку и в грубой форме сказала, чтобы он от неё отстал», – рассказывала мама Карины.
Вечером 3 января Даша была в гостях у ещё двух подруг, позднее также ставших жертвами парней. Давид, его младший брат и ещё трое его друзей на двух автомобилях подъехали к дому и заставили Дашу, 17-летнюю Марину и 16-летнюю Лену сесть к ним в машины, после чего поехали забирать Карину.
«Давид угрожал нам, говорил: «Мне стоит сделать один звонок, приедет 30 борцов, побьют вас, будете валяться и плеваться кровью». Спрашивал, девственницы ли мы, а когда мы ответили «да», добавил: «Ничего, сегодня мы это исправим», – вспоминала события того дня Марина.
Она добавила, что парни привезли их на местную автомойку и включили музыку на полную громкость, чтобы не было слышно криков.
Пытали, а потом развезли по домам
«Карину и Дашу раздели, поставили на колени и полтора часа издевались над ними. Нам сказали: «Смотрите. Вы будете следующими». Нам не давали сбежать и позвать на помощь. После пыток Давид подошёл к нам и сказал: «Вот что бывает, если с нами плохо разговаривать. А если кому-нибудь об этом расскажете, убьем ваших родителей», – делилась Марина.
После случившегося банда развезла всех девочек по домам. Первой родителям обо всём рассказала Карина, вернувшаяся домой в слезах. В ту же ночь в полицию поступило заявление. Следом родители остальных жертв также обратились к правоохранителям.
Расследование дела
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также по статье о понуждении к действиям сексуального характера, совершённом группой лиц по предварительному сговору. После этого Давида Анашкина и его друзей, участвовавших в пытках, отправили в СИЗО.
Вскоре правоохранители выяснили, что девушки были не единственными жертвами этой банды. Помимо пыток её участники занимались незаконной деятельностью, связанной с махинациями с банковскими картами. Спустя полгода после случившегося удалось задержать и главаря – бывшего владельца той самой автомойки Александра Лачугина.
Одновременно с этим продолжалось расследование. Дашу и Карину сразу признали потерпевшими, а Марине и Лене, которые не подвергались пыткам, но наблюдали за произошедшим по указанию парней, пришлось добиваться этого статуса год. Ранее они проходили в качестве свидетелей, несмотря на то что тоже были насильно похищены.
Что будет дальше?
Адвокат Наталья Дронова в интервью «КП-Екатеринбург» сообщила, что в настоящее время ведётся подготовка к судебно-медицинской экспертизе. Девочкам, испытавшим серьёзный стресс, пришлось обратиться за психологической помощью. Им до сих пор тяжело вспоминать о событиях того дня.