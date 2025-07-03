«Бич с колхоза»: несовершеннолетние подруги надругались над умирающим от рака мужчиной под Тюменью и сняли это на видео

03 июля 2025, 14:09

Фото: iStock/Dragos Condrea

В конце августа 2022 года в небольшом городе произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. Троица подростков устроила настоящую экзекуцию 36-летнему Анатолию Гилеву, больному онкологией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Одинокий вечер на вокзале Зверские издевательства Сожительство с мужчиной Суд и приговор

Одинокий вечер на вокзале

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii



«Одна из них подошла ко мне и спросила: "Пить будешь?" Я ответил: "Нельзя, я ничего не буду"», — вспоминал Анатолий.

«Нельзя мне. Я не буду пить, хоть убей меня», — сказал он им.

Фото: iStock/Jorge Fuentes Quero



Зверские издевательства

Фото: iStock/sasirin pamai



Сожительство с мужчиной

«С виду они выглядели прилично: семья купила большой и красивый дом. Но Маша проявляла агрессию и была неуправляемой. Она долго стояла на внутришкольном учете. Грубая и своевольная, она однажды на уроке сожгла учебник и даже подожгла волосы сидящей рядом ученицы», — делились воспоминаниями педагоги.

Фото: iStock/ViewApart



Суд и приговор