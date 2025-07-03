«Бич с колхоза»: несовершеннолетние подруги надругались над умирающим от рака мужчиной под Тюменью и сняли это на видео
В конце августа 2022 года в небольшом городе произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. Троица подростков устроила настоящую экзекуцию 36-летнему Анатолию Гилеву, больному онкологией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Одинокий вечер на вокзалеАнатолий Гилев, возвращаясь домой из Тюмени в свою родную деревню Новая Заимка, случайно проехал свою станцию и вышел в Вагае. Уставший и без средств на дорогу, он решил провести ночь на вокзале, надеясь утром продолжить путь домой. Местные жители знали Анатолия как скромного и тихого человека, который вырос в этих краях. Он не был отличником в учебе, но трудился в сфере ЖКХ, пока ему не поставили диагноз — рак четвертой стадии. Силы покидали его, он еле передвигался, а заботу о нем брали на себя родители, с которыми он жил.
В ту злополучную ночь на одинокого мужчину, сидящего на вокзале, обратили внимание трое подростков: 15-летняя Маша, 16-летняя Кристина и 17-летняя Лера (имена изменены).
«Одна из них подошла ко мне и спросила: "Пить будешь?" Я ответил: "Нельзя, я ничего не буду"», — вспоминал Анатолий.На это девочка ответила, что он «бич, приехавший с колхоза», и с ними, девчонками, ему даже не выпить.
«Нельзя мне. Я не буду пить, хоть убей меня», — сказал он им.
Зверские издевательстваБолее часа они издевались над ним: сначала избивали ногами, а затем использовали различные предметы. Больной мужчина не мог встать и позвать на помощь, в то время как троица смеялась и снимала свои действия на видео. Его обнаружила лишь уборщица под утро, которая немедленно вызвала скорую помощь. Анатолия срочно госпитализировали в реанимацию, он успел рассказать о случившемся. Однако через полтора месяца мужчина скончался. Официальной причиной смерти указали онкологическое заболевание, но многие уверены, что его состояние ухудшилось из-за жестокого обращения со стороны подростков.
Сожительство с мужчинойДевушки, устроившие жестокую расправу над беззащитным человеком, давно зарекомендовали себя среди местных жителей как злобные и агрессивные личности. Младшая из них, Маша, выросла в многодетной семье. Ее мать-продавец была хорошим работником, но с воспитанием дочери у нее возникли серьезные проблемы. Маша не проявляла интереса к учебе и с 14 лет начала сожительствовать с мужчиной, которому было около 40-50 лет.
«С виду они выглядели прилично: семья купила большой и красивый дом. Но Маша проявляла агрессию и была неуправляемой. Она долго стояла на внутришкольном учете. Грубая и своевольная, она однажды на уроке сожгла учебник и даже подожгла волосы сидящей рядом ученицы», — делились воспоминаниями педагоги.Ее подруги тоже не отличались хорошим поведением: 16-летняя Кристина, едва закончившая 9 классов, была известна своей ленью и безответственностью, хотя никогда не проявляла хамства. Третья подруга, 17-летняя девушка из Тюмени, оставалась загадкой для местных жителей, но ее активные публикации в социальных сетях о вечеринках с алкоголем говорили сами за себя.