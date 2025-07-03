В Новой Москве в лесу нашли тяжело травмированную девочку

03 июля 2025, 12:10

Фото: iStock / Alex

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в связи с травмированием несовершеннолетней девочки.





Как сообщается в телеграм-канале, инцидент произошел 2 июля 2025 года в лесном массиве вблизи СНТ в Новой Москве. Девочка была обнаружена с телесными повреждениями в области головы и туловища.



