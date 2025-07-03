В Новой Москве в лесу нашли тяжело травмированную девочку

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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в связи с травмированием несовершеннолетней девочки.



Как сообщается в телеграм-канале, инцидент произошел 2 июля 2025 года в лесном массиве вблизи СНТ в Новой Москве. Девочка была обнаружена с телесными повреждениями в области головы и туловища.

«В ходе расследования уголовного дела факт падения дерева на потерпевшую не подтвержден», — ​отметило ведомство в соцсетях.


Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Виктория Иванченко

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