В Новой Москве в лесу нашли тяжело травмированную девочку
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности в связи с травмированием несовершеннолетней девочки.
Как сообщается в телеграм-канале, инцидент произошел 2 июля 2025 года в лесном массиве вблизи СНТ в Новой Москве. Девочка была обнаружена с телесными повреждениями в области головы и туловища.
«В ходе расследования уголовного дела факт падения дерева на потерпевшую не подтвержден», — отметило ведомство в соцсетях.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.