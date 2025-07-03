Потолок рухнул на посетителей торгового центра в ХМАО

Фото: iStock/maxim4e4ek

В торговом центре в Ханты-Мансийском автономном округе обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл в ТЦ «Оазис Плаза» в городе Нягани. Посетители фудкорта услышали треск над головами и успели отбежать. После этого потолок обрушился, предварительно, не выдержав сильных ливней, обрушившихся на регион.

По предварительным данным, никто из посетителей и сотрудников центра не пострадал.

Ранее в этот день сообщалось, что житель Свердловской области зарезал сына, громко игравшего в компьютерные игры и мешавшего ему спать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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