Потолок рухнул на посетителей торгового центра в ХМАО
В торговом центре в Ханты-Мансийском автономном округе обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в ТЦ «Оазис Плаза» в городе Нягани. Посетители фудкорта услышали треск над головами и успели отбежать. После этого потолок обрушился, предварительно, не выдержав сильных ливней, обрушившихся на регион.
По предварительным данным, никто из посетителей и сотрудников центра не пострадал.
Ранее в этот день сообщалось, что житель Свердловской области зарезал сына, громко игравшего в компьютерные игры и мешавшего ему спать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: