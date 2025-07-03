В Пензе мигранты пытались сорвать одежду с женщины на улице
В Пензе мигранты из Средней Азии домогались женщины. Очевидцами стали местные представители «Русской общины», рассказав о случившемся в соцсети.
Инцидент произошел во дворе жилого дома в темное время суток. Один из иностранцев пытался сорвать одежду с прохожей. В результате вмешались активисты, но нападавшие скрылись. Затем на место приехали сотрудники ППС Железнодорожного района. Несмотря на уговоры, женщина отказалась писать заявление в полицию.
Перед этим сообщалось, что пьяный мужчина домогался попутчицу в самолете и оставил ей синяки. Потерпевшая решила подать в суд на авиакомпанию, которая ее не защитила.
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