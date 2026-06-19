«Был игрушкой»: школьный учитель усыновил 13-месячного малыша, насиловал его каждый день, снимал это на камеру и бил. Что известно?
В Великобритании суд поставил точку в деле, которое потрясло страну. 37-летний Джейми Варли, бывший школьный учитель, убил своего приёмного сына — 13-месячного Престона Дэйви — и надругался над ним. Суд также наказал его партнёра*, 32-летнего Джона Макгоуэна-Фазакерли. Он не защитил ребёнка и допустил его гибель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Начало ужасаИстория Престона началась в апреле 2023 года, когда девятимесячного мальчика передали в приёмную семью после того, как он находился под опекой государства. Однако вместо заботы и безопасности ребёнок оказался в тяжёлой и опасной обстановке. За неполные четыре месяца, проведённые в новом доме, он, как установило следствие, систематически подвергался жестокому обращению, избиениям и сексуализированному насилию. Кроме того, Варли снимал непристойные фотографии и видеозаписи с участием младенца, и именно эти материалы впоследствии стали важной частью доказательств в суде. Позже учитель оформил отпуск на год, объяснив это желанием заботиться о ребёнке, но на самом деле это лишь дало ему больше времени и возможностей для совершения преступлений.
Критическое состояниеКогда 27 июля 2023 года Престона в критическом состоянии привезли в больницу Blackpool Victoria, Варли попытался объяснить случившееся несчастным случаем. По данным Daily Mail, он заявил полиции, что ненадолго оставил малыша одного в ванне, а когда вернулся, увидел его без сознания. Но результаты экспертизы эту версию опровергли. Патологоанатом исключила утопление как причину смерти. Во время вскрытия специалисты обнаружили около 40 повреждений. У ребёнка нашли внутренние и внешние травмы, разрывы, рваные раны и более 30 синяков. Эксперт также указала на повреждения, которые прямо говорили о сексуальном насилии. Медики пришли к выводу, что мальчик умер из-за непроходимости верхних дыхательных путей. По их оценке, это произошло после умышленного удушения или введения в рот ребёнка какого-то предмета.
На процессе прозвучали и другие тяжёлые подробности. Как пишет The Mirror, в заключительной речи прокурор напомнил присяжным, что съёмка непристойных материалов указывает на сексуальный интерес Варли к ребёнку. Следствие считало, что его проявлял партнёр* педофила. Во время перекрёстного допроса прокурор прямо спросил Варли: «Этот маленький мальчик был твоей игрушкой, не так ли?». Подсудимый ответил коротко: «Вы ошибаетесь».