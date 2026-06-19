19 июня 2026, 03:27

Фото: iStock/coolmilo

В Великобритании суд поставил точку в деле, которое потрясло страну. 37-летний Джейми Варли, бывший школьный учитель, убил своего приёмного сына — 13-месячного Престона Дэйви — и надругался над ним. Суд также наказал его партнёра*, 32-летнего Джона Макгоуэна-Фазакерли. Он не защитил ребёнка и допустил его гибель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало ужаса Критическое состояние Настораживающие синяки

Начало ужаса

Критическое состояние

Настораживающие синяки