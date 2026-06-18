Пациентка столичной клиники эстетической медицины впала в кому во время операции
В Москве во время пластической операции у пациентки произошла остановка жизненно важных функций. Медики сейчас борются за её жизнь.
Об инциденте в многопрофильной клинике эстетической медицины Seline, расположенной в Большом Кондратьевском переулке, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, женщина находится в состоянии клинической смерти — врачи пытаются её реанимировать.
Согласно информации на официальном сайте, клиника позиционирует свой сервис как премиальный и предлагает как косметологические процедуры, так и хирургические операции. Как выяснили журналисты, ранее в сети уже появлялись негативные отзывы о работе этого медицинского центра.
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