Пациентка столичной клиники эстетической медицины впала в кому во время операции

18 июня 2026, 12:50

В медцентре Seline женщина впала в клиническую смерть в ходе операции на лице

Фото: iStock/Gumpanat

В Москве во время пластической операции у пациентки произошла остановка жизненно важных функций. Медики сейчас борются за её жизнь.