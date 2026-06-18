Два человека пропали после того, как перевернулась лодка
В Якутии два человека пропали после того, как перевернулась моторная лодка
В Якутии перевернулась моторная лодка «Крым». Об этом информирует региональная прокуратура.
ЧП случилось на реке Ясачная в Верхнеколымском районе, в 100 километрах от села Нелемное. Судно перевернулось, в результате чего двое людей оказались в воде.
Поисковые операции пока не увенчались успехом. Местонахождение граждан остается неизвестным. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что две несовершеннолетние сестры утонули во время купания в водоеме в Сургуте. Трагический инцидент произошел на территории СТ «Берендей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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