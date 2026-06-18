Балтийские таможенники нашли в диванах 1,3 млн пачек контрабандных сигарет
В морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» балтийские таможенники пресекли попытку вывезти в Европу 1,3 млн пачек сигарет белорусского производства. Стоимость партии на внутреннем рынке превышает 207 млн рублей. Об этом сообщает Балтийская таможня.
Нелегальный товар инспекторы выявили при сканировании контейнера с диванами. После этого груз направили на досмотр. В ходе проверки таможенники нашли блоки сигарет в полиэтиленовой пленке. Их спрятали в конструкционных полостях мебели.
По факту контрабанды Балтийская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае водитель пожарного автомобиля отдельного поста пожарно-спасательной части №90 Павел Николаев и его друзья спасли троих 12-летних мальчиков, которых течение унесло при попытке перейти реку Чадобец вброд.
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