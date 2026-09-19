19 сентября 2026, 03:23

Фото: iStoc/Srdjanns74

19-летняя девушка пришла в популярный клуб родного города на день рождения подруги. Родители не тревожились: они знали компанию, а домой её обещали привезти до двух часов ночи. Однако вечер закончился нападением у входа в заведение, тяжёлой психологической травмой и последствиями, о которых героиня вспоминает спустя почти 15 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Праздник в клубе закончился нападением «Я думала, что хотят украсть телефон» Полиция, родители и тяжёлые воспоминания Беременность после насилия и трудное решение Жизнь продолжалась только внешне Спустя 15 лет: сожаление и важный вывод

Праздник в клубе закончился нападением

«Я думала, что хотят украсть телефон»

Полиция, родители и тяжёлые воспоминания

Фото: iStoc/Chalabala

Беременность после насилия и трудное решение

Жизнь продолжалась только внешне

Спустя 15 лет: сожаление и важный вывод