19-летняя девушка пришла в популярный клуб родного города на день рождения подруги. Родители не тревожились: они знали компанию, а домой её обещали привезти до двух часов ночи. Однако вечер закончился нападением у входа в заведение, тяжёлой психологической травмой и последствиями, о которых героиня вспоминает спустя почти 15 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Праздник в клубе закончился нападением
Вечер начался спокойно. Компания отмечала 20-летие подруги, танцевала и заказывала коктейли. За соседним столиком отдыхали мужчины. Девушки почти не обращали на них внимания. Один эпизод всё же запомнился героине. Один из посетителей кормил приятеля ломтиками лимона прямо с рук. Позже именно его она узнала после нападения. Во время телефонного разговора девушка осталась на улице одна. Подруги вернулись в клуб и не заметили её отсутствия. Через несколько минут на неё напали возле входа в заведение и изнасиловали.
«Я думала, что хотят украсть телефон»
Сначала девушка решила, что стала жертвой уличного ограбления. В тот период многие опасались нападений ради телефонов. Однако преступников не интересовали её вещи. Она помнит события отрывками. Нападавшие повалили её на землю, били и не давали позвать на помощь. Всё происходило рядом с клубом, но никто не вмешался. После нападения мужчины ушли. Героиня осталась одна и боялась возвращаться внутрь. Подруги нашли её примерно через 20 минут. Для самой девушки это время показалось бесконечным.
Полиция, родители и тяжёлые воспоминания
Друзья сразу обратились к охране, а затем позвонили родителям пострадавшей. Ей дали длинную мужскую куртку, чтобы согреть. Дальше последовали разговоры с полицейскими и вопросы о случившемся. Девушка говорила, что может узнать одного из нападавших. Она просила сотрудников вернуться в клуб и установить, на кого оформили бронь соседнего столика. По её мнению, это могло помочь расследованию. Позднее героиня призналась, что не смогла пройти весь путь до конца. Она не оформила заявление, не зафиксировала травмы и не прошла необходимое медицинское обследование. В тот момент у неё не осталось сил на формальности.
Беременность после насилия и трудное решение
Через некоторое время девушка узнала о беременности. Эта новость стала для неё новым потрясением. Она не могла оставить ребёнка и сделала аборт. Героиня вспоминает, что решение далось крайне тяжело. Процедура усилила чувство боли и беспомощности. Она ощущала, будто снова потеряла право распоряжаться собственным телом.
Жизнь продолжалась только внешне
После пережитого девушка пыталась сохранять привычный ритм. Она ходила в университет, устроилась на работу, выполняла повседневные дела. Но внутри, по её словам, жизнь остановилась. Она почти перестала встречаться с друзьями и проводила вечера дома. Перед сном часто плакала и вновь задавала себе вопрос, почему это случилось именно с ней. При этом ответственность за насилие всегда лежит на тех, кто его совершил, а не на пострадавшей. Спустя время она случайно увидела одного из мужчин за рулём автомобиля. Несколько секунд встречи вызвали сильную панику. Он посмотрел на неё безразлично и, как показалось девушке, даже не узнал.
Спустя 15 лет: сожаление и важный вывод
Почти через 15 лет героиня говорит, что сегодня поступила бы иначе. Она постаралась бы сразу обратиться за медицинской помощью, зафиксировать побои и добиваться расследования. Однако в ту ночь и в последующие дни страх оказался сильнее. Пережитое насилие лишило её чувства безопасности и надолго изменило отношения с окружающими. Эта история напоминает: после подобного преступления человеку прежде всего нужны защита, поддержка и возможность получить помощь без осуждения.