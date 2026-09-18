Семилетний мальчик ударил тётю ножом в горло, чтобы защитить мать

18 сентября 2026, 14:39

Во Франции семилетний мальчик ударил тётю ножом в горло, защищая мать

Фото: Istock/Galeh Nur Wihantara

Во французском городе Сен-Мор-де-Фоссе семилетний мальчик ударил тётю ножом в горло. Так он пытался защитить свою мать во время ссоры. Об этом пишет BFM.