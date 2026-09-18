Семилетний мальчик ударил тётю ножом в горло, чтобы защитить мать
Во французском городе Сен-Мор-де-Фоссе семилетний мальчик ударил тётю ножом в горло. Так он пытался защитить свою мать во время ссоры. Об этом пишет BFM.
Между женщинами возник конфликт «по незначительному поводу». Ребёнок попытался вмешаться в ссору и защитить мать. В итоге он ударил родственницу ножом в область шеи.
Раненая женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь. Ей пытались помочь прохожие. Среди них были сосед, медсестра и два водителя такси. Медики боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не удалось.
Когда полиция прибыла на место инцидента, ребёнок и мать находились в состоянии сильного потрясения. Обоих доставили в больницу. Из-за возраста мальчика вопрос о возможной его ответственности будут рассматривать отдельно с учётом французского законодательства.
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