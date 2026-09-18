42-летний москвич устроил стрельбу в парке и объяснил это желанием развлечься
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который стрелял по бутылкам в парковой зоне на улице Большая Черкизовская. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Росгвардейцы патрулировали территорию в Восточном административном округе и получили сообщение о звуках, похожих на выстрелы. На месте они обнаружили 42-летнего мужчину, который стрелял по бутылкам из пневматической винтовки. Заметив правоохранителей, он прекратил стрельбу и начал убирать оружие.
Нарушитель рассказал, что владеет оружием, которое не требует обязательных разрешительных документов. Свой поступок он объяснил желанием потренироваться и развлечься. Москвич заявил, что осознанно выбрал безлюдное и безопасное место.
Однако сотрудники установили, что эта территория не входит в перечень специально отведённых мест для стрельбы, который утверждён в установленном законом порядке. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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