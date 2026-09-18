42-летний москвич устроил стрельбу в парке и объяснил это желанием развлечься

18 сентября 2026, 12:01

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину за стрельбу по бутылкам в парке

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который стрелял по бутылкам в парковой зоне на улице Большая Черкизовская. Об этом информирует пресс-служба ведомства.