В Благовещенске отец сжёг Toyota Crown сына из-за дрифта у здания правительства
В Благовещенске отец сжёг иномарку своего сына после того, как тот устроил дрифт перед зданием правительства. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
19-летний водитель дрифтовал на Toyota Crown прямо на площади Ленина. Городская администрация выписала счёт за испорченную плитку — сумма ущерба превысила 400 тыс. рублей. В результате заезд обернулся для водителя и административным, и уголовным делом.
Отец юноши, 51-летний житель села Новотроицкое, отогнал машину на стоянку, где она вскоре сгорела. Стоимость иномарки составила 1,3 млн рублей. Следствие установило, что пожар устроил сам родственник. По сведениям правоохранителей, он руководствовался воспитательными соображениями. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также: