Били за грязное платье, морили голодом, пугали ножом и использовали как рабыню на ферме: малышка погибла после жестоких пыток опекунов
4 августа 2018 года в деревне Горки Алексеевского района Татарстана Роман Григорьев и его жена вызвали врачей и полицию после смерти восьмилетней приемной дочери Жанны. Силовики сразу задержали главу фермерского хозяйства. На допросе он говорил, что ребенок не слушался и нарушал правила в доме, но экспертиза показала другое: мужчина жестоко избил девочку, а семья несколько дней не обращалась за помощью, надеясь, что травмы пройдут сами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Заставляли ухаживать за скотомВ 2015 году Надежда, Ксения, Илья и Жанна, родные братья и сестры, оказались в детском приюте «Забота», потому что их мать злоупотребляла алкоголем и почти не занималась детьми. Воспитатели вспоминали, что поначалу ребята держались настороженно, жадно ели и заметно отставали в развитии. Со временем они освоились. Дети перестали бояться за еду и начали легче общаться со сверстниками.
В марте 2016 года всех четверых забрали под опеку Роман и Элла Григорьевы. Супруги держали фермерское хозяйство и воспитывали двоих родных детей — взрослую дочь и девятилетнего сына. Однако в новом доме у сирот почти сразу начались трудности. Опекуны заставляли их ухаживать за скотом и нагружали тяжелой работой. За малейшую провинность следовали побои и постоянные придирки. Особенно напряженными стали отношения между восьмилетней Жанной и 39-летним Романом. Мужчина не ладил с девочкой. Он часто наказывал ее за непослушание.
Важное обстоятельствоОпека над четырьмя детьми давала Григорьевым заметную прибавку к семейному бюджету. Каждый месяц семья получала 8 309 рублей на Илью и по 9 583 рубля на каждую из девочек. Всего выходило 37 058 рублей. Сверх этого государство выплачивало еще 3 000 рублей как вознаграждение приемным родителям.
Формально у супругов все было в порядке. Они окончили курсы для приемных семей, прошли беседы с психологом и проверку на судимость. Характеристики тоже выглядели безупречно. Но позже вскрылось важное обстоятельство. К моменту оформления детей Роман и Элла уже числились в разводе. Еще в 2014 году женщина обращалась в полицию и жаловалась на побои со стороны мужа. Потом она забрала заявление, однако брак распался. Во время передачи детей этот факт почему-то остался без внимания. После гибели Жанны следствие занялось и этим эпизодом. На скамье подсудимых оказалась бывшая начальница отдела опеки. Суд назначил ей полтора года условно.
Наказания были обычным деломСоседи не раз замечали тревожные вещи. Надя, Ксюша и Жанна держались в стороне, ходили в неопрятной одежде, не играли с другими детьми и часто выглядели голодными. После смерти сестры девочки и мальчик рассказали следователям и психологам, что происходило дома. По их словам, наказания в семье были обычным делом. Взрослые били детей руками и ремнем, жестко контролировали еду и следили за каждым куском. Когда опекуны уезжали, ребятам запрещали заходить в дом. Роман и Элла говорили, что боятся воровства.
Дети постоянно хотели есть. Иногда они тайком брали конфеты или другую еду, надеясь, что этого не заметят. Сами Григорьевы объясняли такое обращение воспитанием. Они утверждали, что хотели приучить ребят к уважению и показать цену вещам. При этом называть их мамой и папой детям не разрешали. В доме к опекунам обращались только по именам — Рома и Элла.
Поднесла нож к горлуПротив 37-летней Эллы Григорьевой завели еще одно уголовное дело. Следствие считает, что она долго издевалась над детьми. Больше других, по версии силовиков, страдала 11-летняя Надя — сестра погибшей Жанны. Школьница вспоминала один из самых страшных эпизодов:
«Однажды Элла поднесла нож к моему горлу. Так она вела себя со всеми. За любой пустяк могла ударить тапком по голове или наказать еще жестче. С телятами на ферме они обращались мягче, чем с нами», — делилась девочка.
Григорьева вину не признала. Она заявила, что приемные дети оговаривают ее из неблагодарности. По данным следствия, на непослушание девочки Элла отвечала побоями, унижением и жестокими наказаниями.
Печальный эпизодСоседи давно смотрели на семью Григорьевых с подозрением. Один из жителей деревни заявил, что супруги взяли сирот ради тяжелой работы на ферме и жалели только родных детей. О приемных мальчиках и девочках знали немногие. Даже фельдшер услышал о них лишь через три года.
В конце июля 2018 года случился эпизод, после которого Элла сорвалась. В бане Жанна нечаянно облила ее горячей водой и попала на больную руку. После аварии Элла долго восстанавливалась. Она передвигалась с тростью, а на сломанной руке носила аппарат Илизарова. Вот на него и плеснула кипяток девочка. Ответ Эллы не заставил себя долго ждать.
Готова её убитьЖительница деревни Горки на условиях анонимности рассказала журналистам, что незадолго до трагедии Элла жаловалась на приемных детей. По ее словам, она устала от них. Называла Жанну неуправляемой и говорила, что готова ее убить.
3 августа Роман приехал с рыбалки и увидел Жанну во дворе. На допросе он заявил, что рассердился из-за испачканного песком платья и избил ребенка дома. Однако брат и сестра девочки сказали, что он начал бить ее еще на улице. На следующий день Жанна умерла. Все это время она лежала без сознания, но взрослые не вызвали врачей. Когда стало ясно, что малышка скончалась, они велели детям говорить, будто она подавилась яблоком, а синяки появились после попытки помочь.
В доме ребята боялись жаловаться. Элла постоянно пугала их детдомом. Она говорила, что из-за Жанны могут забрать всех четверых. Поэтому младшие старались молчать, хотя ссоры в семье не прекращались.
Приговор4 июля 2019 года дело поступило в суд. Потерпевшими признали Надежду 11 лет, Ксению 7 лет и Илью 6 лет. 16 марта 2020 года огласили приговор. Присяжные решили, что супруги Григорьевы истязали приемных детей и плохо их воспитывали. Романа также признали виновным в убийстве приемной дочери, но учли смягчающие обстоятельства.
Прокурор просил для мужчины 21 год колонии строгого режима, для Эллы — 8 лет общего режима. Суд назначил виновному 19 лет строгого режима, его жене — 7 лет общего.