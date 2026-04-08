На трассе М-7 нашли голого пятилетнего мальчика
На трассе М-7 очевидцы обнаружили голого пятилетнего мальчика. Подробности приводит Telegram-канал Mash Iptash.
Ребёнок шёл по обочине недалеко от КАМАЗ-центра. Проезжающие мимо водители заметили его и вызвали полицию.
По предварительным сведениям, мальчик вылез через окно из дома, который находится в одном из садоводческих товариществ неподалёку. В какой-то момент он покинул территорию участка и вышел на оживлённую трассу.
Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно установили личность малыша и связались с матерью. Женщина приехала к стражам порядка и рассказала, что у сына диагностировали психические расстройства. Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства случившегося и проводят проверку.
Ранее в Новосибирске школьницы на электросамокате влетели в коляску с младенцем.
