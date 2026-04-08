Трагедия в Москве: гибель женщины связали с увлечением эзотерическими практиками
В Москве произошла трагедия — 35-летняя женщина погибла при обстоятельствах, которые сейчас выясняют правоохранительные органы. Об этом сообщает SHOT.
В последние годы она активно интересовалась эзотерикой и состояла в тематических онлайн-сообществах. Сообщается, что женщина приобретала различные курсы и участвовала в практиках, связанных с так называемым «регрессивным гипнозом» и ченнелингом — попытками «связи с высшими силами» через медиумов.
Стоимость подобных сеансов могла достигать десятков тысяч рублей. В частности, упоминаются встречи с так называемыми «слиперами», за которые, по информации источников, платили до 50 тысяч рублей.
Предположительно, в день трагедии женщина могла проводить одну из подобных практик дома. После этого её тело было обнаружено под окнами.
Официальные причины произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.
