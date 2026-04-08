В Москве такси въехало в автозак, перевозивший двоих арестованных
В Москве такси врезалось в автозак, перевозивший двух арестованных женщин, обе пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла во вторник, 7 апреля. Водитель такси, пренебрегая правилами дорожного движения, въехал в транспортное средство с двумя женщинами, которые находились под стражей.
Одной из них была Елизавета М., обвиняемая в попытке убийства 59-летней москвички. В марте она пришла в квартиру к женщине, распылила перцовый баллончик и ударила её молотком. Родственники пострадавшей вовремя вмешались и вызвали полицию. Елизавету арестовали на два месяца.
Второй задержанной оказалась 48-летняя юрист Диана Д., которую обвиняют в мошенничестве. Обе женщины получили травмы и были госпитализированы. После лечения их вернули под стражу. Они уже отправлены в следственный изолятор.
