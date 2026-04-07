Бился головой об стену и угрожал одноклассникам: кем оказался подросток, убивший учительницу в Пермском крае, и что известно о его жертве?
7 апреля в Пермском крае произошла трагедия — 17-летний школьник с ножом напал на учительницу у входа в школу №5 в городе Добрянка. Пострадавшая — педагог Олеся Петровна Багута — скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Инцидент произошел около 08:00. Подросток поджидал женщину у здания школы, после чего внезапно напал на нее и нанес несколько ударов ножом. Подробнее о случившемся и о том, кем была учительница — в материале «Радио 1».
Нападение у школы: как развивались событияИзвестно, что 17-летний подросток заранее подготовился к нападению. Он взял кухонный нож и пришел к школе, где некоторое время скрывался в кустах у входа. Когда Олеся Петровна Багута подошла к зданию, он выбежал и сразу набросился на женщину.
Подросток нанес учительнице несколько ударов в спину и грудь. Очевидцы сообщают, что вокруг пострадавшей собрались ученики — они пытались оказать ей помощь до прибытия медиков.
Женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Для ее транспортировки направили вертолет санитарной авиации из Перми. Однако спасти педагога не удалось — позже глава региона подтвердил ее смерть.
После атаки на учительницу подросток не остановился. Он начал угрожать ножом одноклассникам, Но, к счастью, больше никто не пострадал. Ситуацию удалось стабилизировать до прибытия правоохранительных органов.
Уголовные дела: убийство и халатностьСледственные органы возбудили сразу два уголовных дела. Первое — по статье 105 УК РФ («убийство»), а второе — по статье о халатности. Следователи проверяют действия ответственных лиц, которые могли не отреагировать на тревожные сигналы, связанные с поведением подростка.
Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время с нападавшим проводят следственные действия, он находится в следственном отделе и дает показания.
Характеристика подростка: агрессивное поведениеОтмечается, что нападавший состоял на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год. Учеба давалась ему тяжело, а поведение вызывало серьезные вопросы у окружающих. Также известно, что подросток увлекался боксом.
Одноклассники и родители учеников неоднократно обращали внимание на его агрессию. По словам школьников, подросток мог вести себя неадекватно: биться головой о стену, кричать и использовать нецензурную лексику в адрес учителей.
Одна из матерей сообщила, что подросток угрожал ее дочери, из-за чего родители обратились в полицию. Однако, по ее словам, в школе не придали этим угрозам должного значения, воспринимая их как шутки.
Знакомые предполагают, что мотивом нападения могли стать его проблемы с учебой. По их версии, классный руководитель не планировала допускать его к экзаменам, что могло спровоцировать в нем агрессию.
Кто такая Олеся Багута: педагог с почти 30-летним стажемПогибшей Олесе Петровне Багуте было 56 лет. Она посвятила педагогической деятельности 29 лет. Ранее работала воспитателем в первом детском приюте Добрянки, затем преподавала в двух местных школах.
Коллеги описывают ее как спокойного, доброжелательного и внимательного учителя, который умел находить подход даже к самым трудным подросткам.
Бывшая коллега вспоминает, что за годы работы не видела у нее серьезных конфликтов с учениками. По ее словам, Олеся Багута работала с разными детьми, но всегда справлялась с ситуациями.
«У Олеси Петровны не было проблемных учеников, она ко всем детям находила подход. Ребята в приюте бывали всякие — и тяжелые подростки были, но она их как-то успокаивала, неважно, какого возраста был ребенок», — отмечала бывшая коллега.Багута преподавала сразу несколько предметов — историю, русский язык и математику, что делало ее универсальным специалистом. Кроме того, Олеся Багута стала победителем конкурса «Учитель года — 2018». Она подчеркивала, что главным для нее оставалась не сама победа, а признание со стороны учеников. По ее словам, любовь к преподаванию сформировалась в семье — ее мать Тамара также работала учителем.
Педагог отмечала, что особенно любит литературу и с удовольствием ведет занятия у старшеклассников. Бывшие ученики вспоминают ее как энергичного и открытого человека. По их словам, она умела заинтересовать предметом, обсуждала с детьми актуальные темы и легко находила общий язык с классом.
Следствие продолжаетсяПосле произошедшего занятия в школе не отменили полностью. Ученики первой смены продолжили обучение до четвертого урока. Для второй смены организовали дистанционный формат.
В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Подросток находится под следствием, с ним работают правоохранители.
Трагедия в Добрянке вновь подняла вопросы о безопасности в образовательных учреждениях, а также о необходимости своевременного реагирования на признаки агрессивного поведения среди подростков. Сейчас к школе начали приносить цветы.