Выпавшая из поезда Челябинск — Петербург проводница рассказала подробности
Вытолкнувший проводницу из поезда мужчина не общался с ней
В Петербурге проводница поезда Ирина пострадала от нападения пассажира, который действовал молча. В беседе с «Фонтанкой» женщина рассказала, что ранее почти не сталкивалась с мужчиной, а с её коллегами он вёл себя вежливо.
Инцидент произошёл на станции Поназырево, когда состав остановился, не дойдя до платформы. Ирина вышла осмотреть ситуацию, и в этот момент к ней подошёл пассажир.
«Просто без слов. Я даже не успела задать вопрос: «Что вы хотите?» Увидела боковым зрением, что кто-то вышел, хотела вполоборота спросить — и в этот момент он со всего размаха толкает меня из вагона», — поделилась она.
Женщина упала на насыпь, заметила блестящий предмет в руках нападавшего и закричала о ноже. Позже выяснилось, что это была чайная ложка. С помощью других людей Ирина смогла забраться в последний вагон, где из-за сильной боли оставалась в сидячем положении. Мужчина же вернулся на своё место и, когда подошла начальница поезда, приставил ложку к её горлу. Пассажиры скрутили нападавшего.
В результате происшествия у Ирины диагностировали компрессионный перелом позвоночника и сотрясение мозга. Самостоятельно подняться она сможет только через три месяца.