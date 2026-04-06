Выпавшая из поезда Челябинск — Петербург проводница рассказала подробности

06 апреля 2026, 21:04

Вытолкнувший проводницу из поезда мужчина не общался с ней

В Петербурге проводница поезда Ирина пострадала от нападения пассажира, который действовал молча. В беседе с «Фонтанкой» женщина рассказала, что ранее почти не сталкивалась с мужчиной, а с её коллегами он вёл себя вежливо.





Инцидент произошёл на станции Поназырево, когда состав остановился, не дойдя до платформы. Ирина вышла осмотреть ситуацию, и в этот момент к ней подошёл пассажир.





«Просто без слов. Я даже не успела задать вопрос: «Что вы хотите?» Увидела боковым зрением, что кто-то вышел, хотела вполоборота спросить — и в этот момент он со всего размаха толкает меня из вагона», — поделилась она.