Появились подробности нападения российского школьника на учительницу
Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о задержании подростка после нападения на педагога. Пострадавшая — 55-летний учитель русского языка и литературы Олеся Б., она получила ранения и сейчас находится в больнице. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По данным источника, 17-летний школьник испытывал личную неприязнь к своей классной руководительнице. Утром 7 апреля он поджидал женщину на крыльце школы №5 в Добрянке, а затем набросился на неё с ножом.
Правоохранительные органы задержали подростка. Следствие выясняет все мотивы и обстоятельства произошедшего. В учебном заведении организовали психологическую поддержку для учеников и сотрудников.
Ранее стало известно, что женщина обнаружила в овраге Лианозовского лесопитомника синий чемодан. По её словам, внутри находился труп мужчины.
