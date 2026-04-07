07 апреля 2026, 08:22

Ученик напал с ножом на учительницу в школе под Пермью

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о задержании подростка после нападения на педагога. Пострадавшая — 55-летний учитель русского языка и литературы Олеся Б., она получила ранения и сейчас находится в больнице. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.