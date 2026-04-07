Появились подробности нападения российского школьника на учительницу

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о задержании подростка после нападения на педагога. Пострадавшая — 55-летний учитель русского языка и литературы Олеся Б., она получила ранения и сейчас находится в больнице. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



По данным источника, 17-летний школьник испытывал личную неприязнь к своей классной руководительнице. Утром 7 апреля он поджидал женщину на крыльце школы №5 в Добрянке, а затем набросился на неё с ножом.

Правоохранительные органы задержали подростка. Следствие выясняет все мотивы и обстоятельства произошедшего. В учебном заведении организовали психологическую поддержку для учеников и сотрудников.

Дарья Осипова

