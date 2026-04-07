Жительницу Татарстана после родов в частной клинике два месяца не могли вывести из комы
Жительница села Усады после родов в частном медцентре впала в кому и не выжила
Молодая жительница села Усады в Татарстане умерла после родов в частном медицинском центре «Клиника Нуриевых». Пациентка на два месяца впала в кому, врачи не смогли спасти её жизнь. Об этом пишет kp.ru.
По информации издания, 26-летняя девушка забеременела в 2024 году. Роды планировали на 5 мая 2025 года. В назначенный день ей сказали, что ещё рано, и перенесли процедуру на 12 мая. Однако утром 11 мая будущая мама почувствовала себя плохо.
Муж пациентки пояснил, что у супруги поднялось давление. Медики назначили кесарево сечение. Пара выбрала партнёрские роды. По словам мужчины, в процессе оперативного вмешательства девушка начала задыхаться и потеряла сознание.
«Врач-анестезиолог сказал "это нормально" и велел продолжать. В 16:45 врачи достали нашего сына, показали его мне, положили на соседний стол и сказали мне покинуть операционную», — поделился россиянин.
Позже медики сообщили о повышенном уровне сахара в крови и проблемах с тромбами. Пациентку перевезли в Районную клиническую больницу. Специалисты РКБ диагностировали эмболию околоплодными водами. Жидкость попала в кровь и вызвала сильнейшую аллергическую реакцию. Два месяца врачи боролись за жизнь молодой матери, но их усилия не увенчались успехом.
Родители погибшей обратились в Следственный комитет. По факту случившегося возбудили уголовное дело.