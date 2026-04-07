Жительницу Татарстана после родов в частной клинике два месяца не могли вывести из комы

07 апреля 2026, 09:15

Жительница села Усады после родов в частном медцентре впала в кому и не выжила

Молодая жительница села Усады в Татарстане умерла после родов в частном медицинском центре «Клиника Нуриевых». Пациентка на два месяца впала в кому, врачи не смогли спасти её жизнь. Об этом пишет kp.ru.





По информации издания, 26-летняя девушка забеременела в 2024 году. Роды планировали на 5 мая 2025 года. В назначенный день ей сказали, что ещё рано, и перенесли процедуру на 12 мая. Однако утром 11 мая будущая мама почувствовала себя плохо.



Муж пациентки пояснил, что у супруги поднялось давление. Медики назначили кесарево сечение. Пара выбрала партнёрские роды. По словам мужчины, в процессе оперативного вмешательства девушка начала задыхаться и потеряла сознание.





«Врач-анестезиолог сказал "это нормально" и велел продолжать. В 16:45 врачи достали нашего сына, показали его мне, положили на соседний стол и сказали мне покинуть операционную», — поделился россиянин.