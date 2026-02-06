Женщина подожгла диван, от чего умерли две пенсионерки в Мурманской области

06 февраля 2026, 09:58

СК возбудил дело против 84-летней женщины в Умбе после пожара с двумя погибшими

Фото: iStock/wirot pathi

Следователи возбудили дело против 84-летней женщины из поселка Умба. Ее обвиняют в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Мурманской области.