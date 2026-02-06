Женщина подожгла диван, от чего умерли две пенсионерки в Мурманской области
СК возбудил дело против 84-летней женщины в Умбе после пожара с двумя погибшими
Следователи возбудили дело против 84-летней женщины из поселка Умба. Ее обвиняют в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Мурманской области.
Утром 25 января пожилая женщина подожгла диван в своей квартире и покинула помещение. В результате угарный газ проник в соседнюю квартиру. Там от отравления погибли две женщины. Одной из них было 54 года, второй — 76 лет.
В настоящее время подозреваемую госпитализировали для проверки её психического состояния. Следственные органы продолжают выяснять все детали произошедшего.
