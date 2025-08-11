Более 2000 свидетелей, 40 томов дела и 150 экспертиз, а зацепок нет: Пятилетняя Катя исчезла 15 лет назад — что же произошло?

11 августа 2025, 11:04

Фото: iStock/Motortion

Девочка сидела у костра, пока взрослые развлекались с другими детьми. Когда мама вышла из палатки, Катя исчезла, словно растворившись в воздухе. Что может случиться с ребёнком среди бела дня, в окружении взрослых? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Семейный поход Бросились на поиски Проводили эксперимент Преследовали лжесвидетели и мошенники Уголовное дело Торт на праздник

Семейный поход

«Я пару раз обрызгал свою дочь, но Катя не захотела участвовать в этой игре. Она просто взяла раскладной стульчик и устроилась у костра», — вспоминает отец.

Фото: iStock/Evgeny Tkachev



Бросились на поиски

«Это значит, что она не могла утонуть. Берег слишком крутой, а сланец, найденный у воды, находился значительно ниже», — пояснила она.

Фото: iStock/luffydave



Проводили эксперимент

Преследовали лжесвидетели и мошенники

Фото: iStock/Diy13



Уголовное дело

«Следственный комитет и МВД говорили, что уголовное дело может длиться пятнадцать лет. Если за это время ничего не найдут, его закроют», — рассказал Владимир.

Торт на праздник