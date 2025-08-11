Достижения.рф

Более 2000 свидетелей, 40 томов дела и 150 экспертиз, а зацепок нет: Пятилетняя Катя исчезла 15 лет назад — что же произошло?

Фото: iStock/Motortion

Девочка сидела у костра, пока взрослые развлекались с другими детьми. Когда мама вышла из палатки, Катя исчезла, словно растворившись в воздухе. Что может случиться с ребёнком среди бела дня, в окружении взрослых? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Семейный поход

Лето 2010 года, Пермский край, камень «Ермак» на реке Сылва. Компания из 15 человек — друзья и родственники Четиных — разбили палаточный лагерь вдали от воды и других туристов. Это был обычный семейный поход, который они устраивали каждый год.

Утром 12 июня дети нашли пульверизатор и весело начали обливаться водой. Владимир Четин с удовольствием присоединился к игре — то он брызгал на детей, то они отвечали тем же. Забава продолжалась около пятнадцати минут.

«Я пару раз обрызгал свою дочь, но Катя не захотела участвовать в этой игре. Она просто взяла раскладной стульчик и устроилась у костра», — вспоминает отец.

В это время Наталья находилась в палатке. Когда она вышла, её сразу охватило тревожное предчувствие. Не слышно было голоса дочери, а стульчик у костра стоял пустым. 5-летняя Катя просто исчезла, словно растворившись в воздухе. Никто из детей не заметил, куда она могла уйти.


Фото: iStock/Evgeny Tkachev

Бросились на поиски

Родители в панике бросились на поиски. Они обыскали всю поляну и устремились к реке. На земле был найден один из сланцев Кати, Владимир сразу нырнул в воду. Полиция приехала лишь через сорок минут, а водолазы из Перми прибыли только в полночь. Дно реки было тщательно обследовано, но никаких следов не обнаружили. Позже был найден второй сланец — он был воткнут в землю у самой воды.

На соседней полянке сохранились детские следы и недавний костер. Свидетельница, тетя Кати, видела их собственными глазами.

«Это значит, что она не могла утонуть. Берег слишком крутой, а сланец, найденный у воды, находился значительно ниже», — пояснила она.

В результате были возбуждены два уголовных дела — одно по факту розыска, другое по статье «Убийство». Следствие склонялось к одной версии: ребенок утонул, и тело найдут максимум через две недели. Однако ни через две недели, ни через два месяца тело так и не было найдено.

Фото: iStock/luffydave

Проводили эксперимент

Чтобы доказать, что их дочь не могла утонуть, Владимир и Наталья провели эксперимент. Они отправили в реку деревянные бруски, которые по форме и весу напоминали тело ребенка. Эксперимент показал, что бруски не могут уплыть далеко. Однако следствие не учло эти данные.

Поиски продолжались целый месяц. Катю искали полиция, спасатели, волонтеры и кинологи. Родители арендовали лодку и ночами обследовали дно реки. Они вытаскивали со дна кружки, очки и купальники, но вещей дочери среди находок не оказалось. Все лето 2010 года Владимир и Наталья провели на берегу в палатке. Когда погода стала холоднее, они начали ездить на Ермак по выходным, расклеивая ориентировки. Однако результата это не дало.

Преследовали лжесвидетели и мошенники

Семью Четиных на протяжении 15 лет преследовали лжесвидетели и мошенники, утверждая, что видели их дочь Катю. Появлялись слухи о черном джипе, в который якобы запихивали девочку, а также о ее возможном появлении в московском аэропорту. В феврале 2022 года Владимиру пришло сообщение от анонима из Канады с 5-секундным видео девочки, которая могла быть его дочерью. Мошенник потребовал семь тысяч долларов, но Четины отказались платить до возвращения Кати. После их отказа аноним исчез.

Фото: iStock/Diy13

Уголовное дело

Уголовное дело состоит из 40 томов. Допросили более 2000 свидетелей, провели 150 экспертиз и обыскали множество мест. В 2015 году расследование было приостановлено, однако в январе 2024 года его возобновили по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Несмотря на это, зацепок по-прежнему нет.

Семье сообщали о мужчине, который якобы вез девочку на лодке. Лодочник, который катался с детьми в тот день, оказался не тем человеком. Также в детский лагерь «Ермак» приходила девочка, которая кого-то искала и потом ушла — эту версию не отработали.

«Следственный комитет и МВД говорили, что уголовное дело может длиться пятнадцать лет. Если за это время ничего не найдут, его закроют», — рассказал Владимир.

Прошло пятнадцать лет.

Торт на праздник

Владимир регулярно возвращается на место исчезновения дочери, вспоминая тот июньский день. Каждый год 23 мая, в день рождения Кати, родители накрывают стол и заказывают торт, надеясь, что дочь вернется домой. В 2025 году, когда Кате исполнилось двадцать, торт остался нетронутым. Наталья и Владимир продолжают верить, что их дочь жива, потому что другого выбора у них нет.
Дарья Осипова

