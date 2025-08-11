Более 2000 свидетелей, 40 томов дела и 150 экспертиз, а зацепок нет: Пятилетняя Катя исчезла 15 лет назад — что же произошло?
Девочка сидела у костра, пока взрослые развлекались с другими детьми. Когда мама вышла из палатки, Катя исчезла, словно растворившись в воздухе. Что может случиться с ребёнком среди бела дня, в окружении взрослых? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Семейный походЛето 2010 года, Пермский край, камень «Ермак» на реке Сылва. Компания из 15 человек — друзья и родственники Четиных — разбили палаточный лагерь вдали от воды и других туристов. Это был обычный семейный поход, который они устраивали каждый год.
Утром 12 июня дети нашли пульверизатор и весело начали обливаться водой. Владимир Четин с удовольствием присоединился к игре — то он брызгал на детей, то они отвечали тем же. Забава продолжалась около пятнадцати минут.
«Я пару раз обрызгал свою дочь, но Катя не захотела участвовать в этой игре. Она просто взяла раскладной стульчик и устроилась у костра», — вспоминает отец.
В это время Наталья находилась в палатке. Когда она вышла, её сразу охватило тревожное предчувствие. Не слышно было голоса дочери, а стульчик у костра стоял пустым. 5-летняя Катя просто исчезла, словно растворившись в воздухе. Никто из детей не заметил, куда она могла уйти.
Бросились на поискиРодители в панике бросились на поиски. Они обыскали всю поляну и устремились к реке. На земле был найден один из сланцев Кати, Владимир сразу нырнул в воду. Полиция приехала лишь через сорок минут, а водолазы из Перми прибыли только в полночь. Дно реки было тщательно обследовано, но никаких следов не обнаружили. Позже был найден второй сланец — он был воткнут в землю у самой воды.
На соседней полянке сохранились детские следы и недавний костер. Свидетельница, тетя Кати, видела их собственными глазами.
«Это значит, что она не могла утонуть. Берег слишком крутой, а сланец, найденный у воды, находился значительно ниже», — пояснила она.
В результате были возбуждены два уголовных дела — одно по факту розыска, другое по статье «Убийство». Следствие склонялось к одной версии: ребенок утонул, и тело найдут максимум через две недели. Однако ни через две недели, ни через два месяца тело так и не было найдено.
Проводили экспериментЧтобы доказать, что их дочь не могла утонуть, Владимир и Наталья провели эксперимент. Они отправили в реку деревянные бруски, которые по форме и весу напоминали тело ребенка. Эксперимент показал, что бруски не могут уплыть далеко. Однако следствие не учло эти данные.
Поиски продолжались целый месяц. Катю искали полиция, спасатели, волонтеры и кинологи. Родители арендовали лодку и ночами обследовали дно реки. Они вытаскивали со дна кружки, очки и купальники, но вещей дочери среди находок не оказалось. Все лето 2010 года Владимир и Наталья провели на берегу в палатке. Когда погода стала холоднее, они начали ездить на Ермак по выходным, расклеивая ориентировки. Однако результата это не дало.
Преследовали лжесвидетели и мошенникиСемью Четиных на протяжении 15 лет преследовали лжесвидетели и мошенники, утверждая, что видели их дочь Катю. Появлялись слухи о черном джипе, в который якобы запихивали девочку, а также о ее возможном появлении в московском аэропорту. В феврале 2022 года Владимиру пришло сообщение от анонима из Канады с 5-секундным видео девочки, которая могла быть его дочерью. Мошенник потребовал семь тысяч долларов, но Четины отказались платить до возвращения Кати. После их отказа аноним исчез.
Уголовное делоУголовное дело состоит из 40 томов. Допросили более 2000 свидетелей, провели 150 экспертиз и обыскали множество мест. В 2015 году расследование было приостановлено, однако в январе 2024 года его возобновили по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Несмотря на это, зацепок по-прежнему нет.
Семье сообщали о мужчине, который якобы вез девочку на лодке. Лодочник, который катался с детьми в тот день, оказался не тем человеком. Также в детский лагерь «Ермак» приходила девочка, которая кого-то искала и потом ушла — эту версию не отработали.
«Следственный комитет и МВД говорили, что уголовное дело может длиться пятнадцать лет. Если за это время ничего не найдут, его закроют», — рассказал Владимир.
Прошло пятнадцать лет.