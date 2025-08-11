Песчаные блохи атакуют туристов на пляжах Китая, растет число случаев лихорадки Чикунгунья

11 августа 2025, 08:55

Песчаные блохи активизировались и начали атаковать туристов на пляжах в Китае

Фото: iStock/Pawich Sattalerd

На пляжах Китая активизировались песчаные блохи, что вызвало беспокойство среди российских туристов. По информации, предоставленной «‎SHOT», отдыхающие начали замечать укусы на ногах после пребывания на пляже, особенно те, кто загорал на полотенцах или долго сидел на песке.