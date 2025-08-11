Песчаные блохи атакуют туристов на пляжах Китая, растет число случаев лихорадки Чикунгунья

Достижения.рф

Песчаные блохи активизировались и начали атаковать туристов на пляжах в Китае
Фото: iStock/Pawich Sattalerd

На пляжах Китая активизировались песчаные блохи, что вызвало беспокойство среди российских туристов. По информации, предоставленной «‎SHOT», отдыхающие начали замечать укусы на ногах после пребывания на пляже, особенно те, кто загорал на полотенцах или долго сидел на песке.



Наибольшее количество укусов зафиксировано в бухте Дадунхай в городе Санья на острове Хайнань. Туристы сообщают о сильном зуде, который мешает спать по ночам. Укусы песчаных блох проявляются выборочно: в одной из групп отдыхающих только маленькая девочка подверглась нападению этих насекомых.

Песчаные блохи являются паразитами, укусы которых могут привести к серьезным кожным заболеваниям, таким как тунгиоз или саркопсиллёз. Эксперты рекомендуют обрабатывать места укусов и при тяжелых симптомах обращаться к врачу. Кроме того, в стране наблюдается рост случаев заболевания лихорадкой Чикунгунья, переносимой комарами, что добавляет тревожности среди туристов. Власти призывают соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за своим здоровьем во время отдыха.

