Песчаные блохи атакуют туристов на пляжах Китая, растет число случаев лихорадки Чикунгунья
На пляжах Китая активизировались песчаные блохи, что вызвало беспокойство среди российских туристов. По информации, предоставленной «SHOT», отдыхающие начали замечать укусы на ногах после пребывания на пляже, особенно те, кто загорал на полотенцах или долго сидел на песке.
Наибольшее количество укусов зафиксировано в бухте Дадунхай в городе Санья на острове Хайнань. Туристы сообщают о сильном зуде, который мешает спать по ночам. Укусы песчаных блох проявляются выборочно: в одной из групп отдыхающих только маленькая девочка подверглась нападению этих насекомых.
Песчаные блохи являются паразитами, укусы которых могут привести к серьезным кожным заболеваниям, таким как тунгиоз или саркопсиллёз. Эксперты рекомендуют обрабатывать места укусов и при тяжелых симптомах обращаться к врачу. Кроме того, в стране наблюдается рост случаев заболевания лихорадкой Чикунгунья, переносимой комарами, что добавляет тревожности среди туристов. Власти призывают соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за своим здоровьем во время отдыха.
