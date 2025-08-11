Бык устроил переполох в подмосковных Люберцах — видео
SHOT опубликовал видео, как бык разгуливает в подмосковных Люберцах
Ранним утром в Люберцах местные жители заметили быка, свободно разгуливающего по улице Побратимов. Животное то бегало по дороге, то останавливалось, чтобы пощипать траву и листья. На шее у быка болталась верёвка, что указывает на его вероятный побег с фермы или частного подворья. Видео с быком опубликовал телеграм-канал SHOT.
Очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии в спасательные службы. Специалисты уже выехали на место для поимки животного.
На данный момент информация о возможных пострадавших или повреждениях не поступала. Владельца разыскивают.
