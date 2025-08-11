Жительница Уфы, отравившаяся чачей с сочинского рынка, скончалась в больнице
Жительница Уфы, которая отравилась чачей, купленной на рынке в Сочи, умерла в больнице, сообщили в региональном Минздраве.
По информации ведомства, состояние пациентки было крайне тяжелым. Лабораторные анализы подтвердили отравление метанолом.
Известно, что погибшей было 36 лет. После употребления чачи она потеряла зрение. Женщина проходила лечение в Уфе.
Напомним, что как минимум десять человек скончались после употребления самодельной чачи. По этому делу были арестованы две жительницы Сочи в возрасте 30 и 71 года. Следствие установило, что они знали о кустарном производстве алкоголя и его несоответствии требованиям безопасности, но продолжали продавать его на рынке «Казачий» под видом чачи и домашнего вина.
Женщин задержали 6 августа. В тот же день на рынке провели рейд.
